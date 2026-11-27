Manche Dinge begleiten einen ein Leben lang. Andere geraten in Vergessenheit, tauchen wieder auf oder stören irgendwann. Genau damit wollte sich Claudia Schink auseinandersetzen. Was bewahren wir auf? Was bleibt? Woran erinnern wir uns? Aus diesen Fragen ist ihre Ausstellung „Stromateis“ entstanden. Der Titel bedeutet aus dem Altgriechischen übersetzt so viel wie Teppiche oder buntes Geflecht. Er verweist auf unterschiedliche Fäden und Schichten, die sich zu einem Ganzen verbinden.

Im Kunstverein Leverkusen führt die 66-Jährige Fotografien, ältere Arbeiten, Fundstücke und Texte aus verschiedenen Phasen ihrer künstlerischen Arbeit zusammen. Sie spricht von einem Erinnerungslager. Es geht um die Dinge selbst, aber auch um die Spuren, die sie hinterlassen. Für die Ausstellung hat sie dieses Material verdichtet und neu zusammengestellt.

Die Präsentation macht diese Überlagerungen sichtbar. Große Fotografien hängen ungerahmt im Raum. Aufnahmen aus unterschiedlichen Zeiten und Zusammenhängen begegnen sich, darunter auch ein Foto von Seilen und anderen Materialien, die Claudia Schink am Strand gefunden und fotografiert hat. Eine Art Fotocollage setzt Fotos aus Zeitschriften zusammen. Darauf zu sehen sind „Gewaltmomente“ wie Explosionen oder randalierende Menschen. Daneben starrt ein großes menschliches Auge die Betrachtenden an.

Fotografische Überlagerungen, eine Collage von Chaos und Gewaltmomenten und ein Auge, das die Besucher anstarrt. Copyright: Viktoria Langenhuizen

„Bin ich noch die Gleiche?“

Besonders spannend sind die älteren Fotografien, auf denen Claudia Schink selbst zu sehen ist. In den 1980er-Jahren entstanden sie im Zusammenhang mit Performances, bei denen sie ihren eigenen Körper einsetzte und sich unter anderem mit Selbstauslöser fotografierte. Heute begegnen diese Aufnahmen jüngeren Arbeiten. Die Frage, die sich daraus ergibt, formuliert Schink selbst: „Bin ich noch die Gleiche?“ Auch andere Kunstwerke beziehen sich auf ihren eigenen Körper. Schalen und einzelne Formen gehen auf Abdrücke ihres Körpers zurück. In der Ausstellung sind diese Teile nicht mehr als weiblicher Körper zu erkennen. Sie liegen als eigenständige Formen im Raum. „Das bin immer alles ich“, sagt sie.

Ein weiteres Element ist ein teppichartiges Werk mit Wörtern. Es liegt auf einem kleinen Podest, damit die Besucher nicht darauf treten. Die Wörter verweisen auf Sprache, Erinnerung und Überlagerung. Auch handschriftliche Notizen aus den 1980er-, 1990er- und 2000er-Jahren sind auf einem Foto zu sehen. Es sind Notizen für eine wissenschaftliche Arbeit, doch auf dem Bild ist der Inhalt nicht mehr zu erkennen.

Die Wörter auf dem Teppich verweisen auf Sprache, Erinnerung und Überlagerung. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Eine Wunderkammer

So entsteht eine Art Wunderkammer, in der unterschiedliche Materialien und Fundstücke aufeinandertreffen. Nicht jedes Element erschließt sich unmittelbar. Gerade die Zusammenstellung macht jedoch sichtbar, wie Claudia Schink ältere und neuere Arbeiten zueinander in Beziehung setzt. Die Ausstellung ist kein chronologischer Rückblick, sondern eine bewusste Komposition aus Erinnerungen.

Die Werkschau ist Teil der Reihe „Open Space“ des Kunstvereins Leverkusen Schloss Morsbroich. Das Konzept ermöglicht es einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, auch kurzfristig eine Ausstellung zu realisieren und mit dem Kunstverein zusammenzuarbeiten. Für Claudia Schink nimmt diese Möglichkeit begeistert an: „Als Künstler wartet man jahrelang auf eine Einzelausstellung“, sagt sie. Die 66-Jährige arbeitet seit vielen Jahren in Köln, wo sich ihr Atelier und der Mittelpunkt ihrer künstlerischen Arbeit befinden. Dass „Stromateis“ innerhalb kurzer Zeit entstehen konnte, gehört zum besonderen Charakter des Formats.

Claudia Schink: „Stromateis“

Ort: Kunstverein Leverkusen Schloss Morsbroich, Gustav-Heinemann-Straße 80, 51377 Leverkusen-Alkenrath

Laufzeit: 27. November bis 6. Dezember 2026. Eröffnung am Freitag, 27. November, um 19.30 Uhr.

Öffnungszeiten: Freitag 13 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung unter 0177 8443632.

Lesung und Finissage: Sonntag, 6. Dezember, ab 16.30 Uhr. Claudia Schink liest aus einem eigens für die Ausstellung geschriebenen Text. Außerdem werden die Jahresgaben 2026 mit Arbeiten von K. Kleine, M. Takeuchi, K. Vinck und Y. Watanabe präsentiert. Weitere Informationen: www.kunstverein-leverkusen.de