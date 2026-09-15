„Kann ich eigentlich mal ein Bier haben?“, ruft Moderator Tim Mayer vor ihm liegen die Gewinne, im Festzelt warten die nächsten Glückspilze auf ihren Moment. Eier, Kartoffeln, Äpfel, Bier und dazwischen auch größere Preise. Immer wieder erklingt Musik, nach den Ziehungen gibt es ein „Viva Colonia“. Die Tombola ist der Höhepunkt des Kirmestages. Und sie hat ihre ganz eigene Tradition: „Farbe egal“. Der Spruch geht auf Josef Weber zurück, der die Verlosung viele Jahre leitete und deshalb als „Mr. Farbe egal“ bekannt wurde.

Am Samstag war das Festzelt noch deutlich voller. Besonders der Auftritt von Wolfgang Malley als Liveact kam beim Publikum gut an. „Vom gestrigen Tag waren alle begeistert“, sagt der Vorsitzende Uwe Müller. Am Sonntag ist es dagegen etwas ruhiger – das merken die Veranstalter auch beim Kuchen- und Losverkauf.

Der Hauptpreis bei der Verlosung ist ein 500-Euro-Reisegutschein, den der Verein selbst gekauft hat. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Für Petra Nowak ist dieser Sonntag allerdings schon vorher besonders geworden. Rund 20 Teilnehmer haben sich am traditionellen Hahnenköppen in diesem Jahr beteiligt. Am Ende setzte sich Petra Nowak durch und darf die Krone mit nach Hause nehmen. Für die 63-Jährige ist das mehr als ein Kirmes-Titel. Denn vor 25 Jahren war sie eine von vier Frauen, die in den Verein aufgenommen wurden. Damals sorgte das für heftigen Widerstand. „Es gab sehr großen Protest von der Männerwelt“, erinnert sie sich.

6000 Lose gibt es für die Tombola, rund 4000 wurden verkauft. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Eine der ersten vier Frauen im Verein

Im Mai 2001 trat Petra Nowak der Gesellschaft Erholung Edelrath-Uppersberg bei. Der Verein war bis dahin von Männern geprägt. Die Aufnahme von Frauen sorgte für Diskussionen. „Es gab sogar einige Männer, die den Verein deswegen verließen“, sagt sie. Die 63-Jährige ist geblieben, weil sie das Miteinander schätzt. Die Menschen kennen sich, Familien sind miteinander verbunden, Kinder wachsen mit den Festen auf. „Wir haben noch wirklich diese dörflichen Strukturen von früher“, sagt Petra Nowak.

Wir haben noch wirklich diese dörflichen Strukturen von früher Petra Novak, Königin Hahneköppen

Diese Strukturen haben Geschichte: Die Gesellschaft Erholung Edelrath-Uppersberg wurde bereits 1909 gegründet. Die Kirmes findet traditionell am zweiten Septemberwochenende statt und gehört damit seit Generationen zum festen Kalender im Ort.

Petra Nowaks Töchter sind Mitglieder, eine Enkelin möchte ebenfalls beitreten. „Der Verein hat 82 Mitglieder“, sagt Uwe Müller. Dass solche Strukturen funktionieren, kommt allerdings nicht von allein. „Man muss natürlich auch mal was tun“, sagt der Vereinsvorsitzende. Das älteste Mitglied ist 94 Jahre alt, das jüngste 18.

Petra Nowak selbst kam vor mehr als 40 Jahren in die Gegend. Sie sei damals gut aufgenommen worden. Der Verein möchte es Zugezogenen so einfach wie möglich machen. Wer neu in Edelrath, Uppersberg oder Neuenhaus ist, soll die Möglichkeit bekommen, Teil der Gemeinschaft zu werden.

Insgesamt haben die verlosten Waren und Gutscheine einen Wert von rund 8000 Euro. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Kartoffeln, Eierlikör und ein Tablet

Im Festzelt läuft derweil die Tombola weiter. 6000 Lose gibt es, rund 4000 wurden verkauft. Ein Los kostet 1,50 Euro. Sechs Farben stehen zur Auswahl. Farbe und Nummer müssen bei den Einzelpreisen stimmen. Bei „Farbe egal“ reichen dagegen die letzten beiden Ziffern. Rund 100 Preise und mehrere Serien kommen an diesem Nachmittag zusammen. Der Hauptpreis ist ein 500-Euro-Reisegutschein, den der Verein selbst gekauft hat.

Außerdem gibt es ein Galaxy-Tablet, Restaurantgutscheine, Eintrittskarten für das Calevornia und Gutscheine für die Bäckerei Voosen. Auch viele lokale Betriebe und Vereine unterstützen die Tombola. Insgesamt haben die verlosten Waren und Gutscheine einen Wert von rund 8000 Euro. Bei jedem Gewinn ertönt ein Tusch, dann setzt die Musik ein. Bei den Obstpreisen wird „Op dem Maat“ von den Räubern angespielt.

Jens Möller freut sich über seine Preise, besonders über das Bier. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Auch Isabelle Schönfeld hat Lose gekauft, gleich 60 Stück. „Eigentlich nur ich, aber die Gewinne teilen wir auf“, sagt sie. Mit dabei sind ihre Tochter, deren Freund und ihr Mann. Jens Möller hat ebenfalls einiges abgestaubt. Sein Lieblingsgewinn steht schon fest: „Ja, was denn wohl? Natürlich das Bier!“