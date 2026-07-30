Auf dem angeschalteten Herd vergessenes Essen hat am Donnerstagmorgen zu einem Feuer in einer Wohnung in Steinbüchel geführt. Die Feuerwehr wurde um etwa 6.10 Uhr von einem Zeugen informiert, der einen piepsenden Rauchmelder in der Wohnung am Theodor-Heuss-Ring gehört hatte. Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Schlebusch und des Rettungsdienstes eilten zum Einsatzort.

Ein Trupp der Brandbekämpfer rettete eine Person aus der Wohnung. Der Rettungsdienst kümmerte sich um eine erste Versorgung, anschließend kam die Person ins Krankenhaus. Die Feuerwehrleute löschten den durch das angebrannte Essen ausgelösten Brand schnell. Sie belüfteten die Wohnung und übergaben die Einsatzstelle für weitere Ermittlungen an die Polizei. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. (ps)