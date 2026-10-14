Der größte Bezirksverband der FDP in Nordrhein-Westfalen hat am Dienstag die Kreisvorsitzende der Leverkusener Freidemokraten, Petra Franke, auf Platz vier der Landesliste für die kommende NRW-Landtagswahl im April 2027 gewählt. Formell muss die Landes-FDP das Votum noch bestätigen. Wie der Pressesprecher der Leverkusener FDP, Oliver Niederjohann, mitteilt, gelte es aber als sehr wahrscheinlich, dass die ersten vier Plätze der Bezirksliste, die unter anderem auch Köln und Bonn umfasst, auch von der Landes-FDP bestätigt werden. Sollten die Freidemokraten die Fünf-Prozent-Hürde überspringen, ist die Chance auf einen Sitz im Landtag für Petra Franke damit recht hoch. Spitzenkandidatin des Bezirksverbands ist Landtagsmitglied Franziska Müller-Rech.

Am vergangenen Wochenende habe die FDP mit mehr als 24.000 Hausbesuchen, auch in Leverkusen, ein erstes Zeichen für „ein starkes Comeback“ gesetzt, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Ihre Schlagworte: „eine starke Wirtschaft, kluge Kinder, geregelte Migration und ein schlankerer, effizienterer Staat“.