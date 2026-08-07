Wer von Leverkusen aus mit dem Fernbus verreisen möchte, hat inzwischen eine große Auswahl. Flixbus bietet nach eigenen Angaben mehr als 80 Direktverbindungen an. Am häufigsten gebucht wurde zuletzt eine Strecke ins Nachbarland: Amsterdam. Im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Juli 2026 war die niederländische Hauptstadt das beliebteste Ziel ab Leverkusen, teilte Flixbus auf Anfrage mit. Auf den weiteren Plätzen folgen Frankfurt, Berlin, Paris und Dresden. Besonders internationale Großstädte seien in den Sommermonaten gefragt. Reisen nach Amsterdam, Paris, Mailand und Prag liegen in diesem Jahr im Trend.

Sommerangebot mit zusätzlichen Fahrten

Für die Ferienzeit hat Flixbus das Angebot auf einigen Strecken ausgeweitet. Dazu gehört unter anderem die Nachtbusverbindung nach Orléans über Maastricht, Brüssel, Mons und Paris. Auch die Verbindung Richtung Den Haag über Roermond, Eindhoven und Rotterdam wird im Sommer häufiger bedient. Die günstigsten Tickets ab Leverkusen starten aktuell ab 6,99 Euro, zum Beispiel nach Siegen. Ein Ticket nach Frankfurt gibt es ab 10,99 Euro, eine Fahrt nach Amsterdam ab 14,99 Euro.

Wichtiger Standort zwischen Köln und Düsseldorf

Eine genaue Zahl der Fahrgäste an der Leverkusener Haltestelle nennt das Unternehmen nicht. Flixbus begründet dies mit Wettbewerbsgründen. Den Standort Leverkusen bewertet der Anbieter dennoch als wichtig: Die Lage zwischen Köln und Düsseldorf sowie die gute Erreichbarkeit der Haltestelle Leverkusen-Mitte mit öffentlichen Verkehrsmitteln seien Vorteile. Seit 2015 gehört Leverkusen zum Flixbus-Netz. Neue konkrete Verbindungen seien derzeit nicht angekündigt, erklärte das Unternehmen. Das Streckennetz werde aber regelmäßig weiterentwickelt.

Direktverbindungen ab Leverkusen: Deutschland: Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Dresden, Leipzig, Nürnberg Niederlande: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag Frankreich: Paris, Straßburg, Lille Belgien: Brüssel, Antwerpen, Gent Weitere Ziele: Wien, Prag, Zürich, Mailand, Venedig und Budapest