Die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Rheindorf hat aktuell viele Baustellen: Die Sanierung von Räumen für Technikunterricht und Naturwissenschaften sowie der Lehrküche steht dringend an. Dazu kommt der Zusammenzug der Dependance an der Elbestraße an den Hauptstandort an der Deichtorstraße und der dafür benötigte Ausbau.

Ein weiteres Ärgernis ist die „Betonwüste“ rund um den Schulbau an der Deichtorstraße. Der Schulhof bietet wenig Spielmöglichkeiten, im Sommer gibt es kaum Schatten. Aufenthaltsqualität und Klimaanpassung sehen anders aus. Im Zuge des Umbaus will die Stadt auch dieses lange beklagte Problem nun angehen: Der Stadtrat soll am 14. Dezember über eine Neugestaltung entscheiden.

Etwa 7000 Quadratmeter Asphalt sollen aufgebrochen und entfernt werden: Die Planung sieht helle, nur teilweise versiegelte Beläge vor, dazu große Grünflächen, neue Laubbäume für Schatten, Versickerungsmulden für Regenwasser und kleine Biotope. Außerdem ein „Mikrowald“ und ein Sandarium, das die Stadt allerdings als eigenes Schulprojekt führt. Der Hof wird nach Jahrgängen gegliedert: Die Fünft- und Sechstklässler bekommen den Norden mit Multispielfeld, Tischtennisnischen und Kletteranlage, die Klassen 7 bis 10 den Westen mit einem Calisthenics-Parcours und Rückzugsorten, die Oberstufe den Süden mit Aufenthaltsbereichen und einer aufgewerteten Sitztribüne.

Die Gesamtkosten schätzt ein externes Büro auf knapp zwei Millionen Euro brutto. Darin enthalten sind ein Risikozuschlag von 17 Prozent und eine Preissteigerung von zehn Prozent bis zum Baubeginn. Wann das Geld tatsächlich fließt, hängt vom Haushalt ab. Mögliche Fördermittel prüfe die Stadt noch, heißt es aus der Verwaltung.

Ein Teil der Neugestaltung soll schon früher kommen. Für die Fünft- und Sechstklässler wird ein Spiel- und Bewegungsbereich im Norden des Hofes vorgezogen, mit Balancier-, Kletter- und Seilspielanlage. Die Verwaltung kalkuliert dafür 250.300 Euro, davon 202.300 Euro für die Außenanlagen und 48.000 Euro für die Planung. Diese Maßnahme soll zu 70 Prozent über das Förderprogramm „Startchancen“ des Landes finanziert werden. Fertig sein soll das bis Ende August 2027. Ob die Fünft- und Sechstklässler, bis dahin tatsächlich dort lernen und spielen werden, ist unklar. Der Umzug ist zwar für Sommer 2027 geplant. Bis dahin müssen aber auf jeden Fall die bestehenden Container am Hauptstandort modernisiert und weitere installiert werden. Bis der gewünschte Erweiterungsbau fertig ist, sind noch viele Hürden zu nehmen.

Gemeinsame Aufnahmeprüfung

Zum Schuljahr 2027/28 richtet neben dem Landrat-Lucas-Gymnasium erstmals auch die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Rheindorf eine NRW-Sportklasse ein. Interessenten für beide Sportklassen müssen sich einem Aufnahmetest stellen, der für beide Schulen gemeinsam am 29. Januar 2027 stattfindet.

Der „Motorische Test 1“, kurz MT1, umfasst einen 20-Meter-Sprint, Rückwärtsbalancieren, seitliches Hin- und Herspringen, Standweitsprung, Liegestütze, Sit-ups, Rumpfbeuge und den Sechs-Minuten-Lauf. Die acht Übungen erfassen Schnelligkeit, Koordination, Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer. Damit können Kinder aus unterschiedlichen Sportarten zeigen, was sie motorisch mitbringen.

Vor der Bewerbung können Familien beide Schulen kennenlernen. Die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Rheindorf lädt am 28. November 2026 zum Tag der offenen Tür ein, das Landrat-Lucas-Gymnasium in Opladen am 16. Januar 2027. Die Anmeldung zum MT1 ist für beide Schulen bis zum 20. Januar 2027 möglich. Der gemeinsame Testtag ist Freitag, der 29. Januar 2027. Wer für einen Platz in einer der beiden NRW-Sportklassen infrage kommen möchte, muss den Test erfolgreich absolvieren.

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den NRW-Sportschulen dafür zusätzliches Personal zur Verfügung. Zu den Profilsportarten am Standort Leverkusen gehören Fußball, Leichtathletik, Basketball, Fechten, Judo, Volleyball, Handball und der paralympische Sport. Die NRW-Sportschule Leverkusen arbeitet dabei eng mit Bayer 04 und dem TSV Bayer 04 Leverkusen zusammen.

Die Erfolge können sich sehen lassen: Die Leichtathleten des Landrat-Lucas-Gymnasiums gewannen 2024 und 2025 das Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin. Im Fußball holte die U13-Schulmannschaft 2026 beim DFB-Schulcup in Frankfurt am Main den deutschen Meistertitel. (stes)