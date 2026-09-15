Karikaturen mit Biss„Glänzende Aussichten“ in der Stadtbibliothek

Noch bis zum 25. September ist in der Stadtbibliothek die Karikaturenausstellung „Glänzende Aussichten“ zu sehen. Rund 50 Arbeiten verschiedener Künstlerinnen und Künstler setzen sich mit Themen wie Konsum, Klimawandel, Globalisierung und weltweiter Gerechtigkeit auseinander. Vertreten sind unter anderem Thomas Plaßmann, Heiko Sakurai, Til Mette und Gerhard Glück.

Die Karikaturen bringen globale Zusammenhänge pointiert auf den Punkt. Eine Figur fährt mit dem spritdurstigen SUV zum Bioladen, freut sich über das nächste Schnäppchen und wundert sich anschließend über den Zustand des Planeten. Hinter den humorvollen Bildern stehen reale Probleme wie die Folgen des Klimawandels, Hunger, Armut und die Auswirkungen unseres Produktions- und Konsumverhaltens auf Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Auf zugespitzte und oftmals überraschende Weise zeigen die Karikaturen globale Zusammenhänge. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Die Wanderausstellung wurde vom katholischen bischöflichen Hilfswerk Misereor zusammengestellt. Der dazugehörige Katalog „Glänzende Aussichten. 99 Karikaturen zu Klima, Konsum und anderen Katastrophen“ versammelt Arbeiten von insgesamt 40 Karikaturistinnen und Karikaturisten.

Organisiert wird die Ausstellung vom Eine-Welt-Laden der evangelischen Christuskirche. Für den Eine-Welt-Laden ist es bereits die dritte Zusammenarbeit dieser Art. Der Kontakt zur Stadtbibliothek entstand im Rahmen der gemeinsamen Arbeit für globale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung.

Die Wanderausstellung wurde vom Bischöflichen Hilfswerk MISEREOR zusammengestellt. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Die Ausstellung versteht sich dabei nicht nur als Gelegenheit zum Betrachten der Karikaturen. „Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich bei Interesse weiter mit den angesprochenen Themen zu beschäftigen“, sagt Cassandra Hennes von der Stadtbibliothek.