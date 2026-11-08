Die fünfte Jahreszeit hat in Rheindorf bereits am 6. November begonnen: Im Kleingartenverein Butterheide wurde die Karnevalssession eröffnet und das Dreigestirn proklamiert. Mit Prinz Heike I., Jungfrau Elektra Aldegundis und Bauer Sylvia stehen drei neue Tollitäten an der Spitze des Rheindorfer Karnevals. Die Kneipe war gut gefüllt, zahlreiche Karnevalsfreunde waren zusammengekommen, um den Auftakt gemeinsam zu feiern.

Für Präsident Marc Albrecht war der Abend ein besonderer Moment. „Die Vorfreude ist immer da. Ich freue mich das ganze Jahr wie verrückt darauf“, erklärte er. Hinter einer gelungenen Session stecke allerdings auch viel Arbeit. Die Vorbereitungen laufen eigentlich fast das ganze Jahr mit Sommerfesten, Mitgliederversammlungen und organisatorischen Aufgaben.

Ein Dreigestirn mit langer gemeinsamer Geschichte

Die diesjährigen Tollitäten verbindet bereits eine längere gemeinsame Geschichte. Die Idee, gemeinsam ein Dreigestirn zu bilden, sei bereits im September des vergangenen Jahres aufgekommen. Anschließend sei die Entscheidung zunächst unter Verschluss gehalten worden.

Unter dem Motto „ungerenander, metenander“ soll die kommende Session vor allem im Zeichen des Zusammenhalts stehen. Dabei geht es insbesondere um die Verbundenheit der Rheindorfer Vereine und die gegenseitige Unterstützung bei Veranstaltungen im Stadtteil.

„Wir können uns aufeinander verlassen und helfen einander bei den Veranstaltungen im Dorf“, erklärte Albrecht. Das Miteinander solle in dieser Session noch stärker in den Mittelpunkt rücken. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Karnevalsvereinen in Leverkusen spiele dabei eine wichtige Rolle.

Eine Besonderheit in diesem Jahr sei zudem die vereinsübergreifende Zusammenarbeit: Gemeinsam mit dem Burgverein sei auch über die Session hinaus gemeinsame Aktionen geplant.

Ein voller Terminkalender wartet

Nach der feierlichen Proklamation geht es für das neue Dreigestirn und den Verein direkt weiter. Bereits am Sonntag stand der erste Auftritt an, bevor es am 11.11 dann richtig losgeht.

Für die bevorstehende Session hatte Präsident Marc Albrecht vor allem einen Wunsch: „Gesund bleiben, eine Menge Spaß haben und einfach wieder miteinander in Kontakt kommen.“ Trotz der vielen Termine und der umfangreichen Vorbereitungen solle der Spaß am Karneval stets im Vordergrund stehen.