Beim Rundgang durch die Ausstellung fällt zunächst ein Revolver ins Auge – eine Arbeit von Axel Weishaupt. Im dritten Raum wartet ein völlig anderes Motiv: seine „Schweine-Grenzgänger“. Die kleinen, täuschend echt gemalten Wildschweine stehen hinter einem Maschendrahtzaun. Wer näher herantritt, begegnet ihren großen braunen Augen. Ein überraschender Blickkontakt, der nachdenklich macht: Wer ist hier eigentlich drinnen, wer draußen? Wer gehört wohin? Und wer entscheidet, wo die Grenzen verlaufen?

„Hier & Jetzt“ heißt die Jahresausstellung der AG Leverkusener Künstler und ihrer Gäste im Künstlerbunker Opladen. Der Titel ist Programm: Es geht um unsere Gegenwart, um politische und gesellschaftliche Entwicklungen, um Klimawandel und Naturschutz – aber auch um Farbe, Lebensfreude und die Hoffnung, dass Veränderung möglich ist. Die künstlerischen Antworten darauf könnten unterschiedlicher kaum sein. Manche Arbeiten wirken bedrohlich andere dokumentarisch, klar und manche unbeschwert und leicht.

Axel Weishaupt stellt mit seinen „Schweine-Grenzgängern“ Fragen nach Freiheit, Gefangenschaft und Ausgrenzung. Wer steht drinnen, wer draußen? Copyright: Viktoria Langenhuizen

Zwischen Weltkrise und Farbrausch

Einen ausgesprochen lebensfrohen Kontrapunkt setzt Britta Reinhardt aus der Bunker-Ateliergemeinschaft. Ihr Bild leuchtet in kräftigen Neonfarben und wirkt leicht und beschwingt. Dynamische Pinselstriche treffen auf marokkanische Muster. „Stay Colorful“ ist ihr Motto. „Es hat mich sehr gefreut, dass wir beide Künstlergruppen erstmals in einer Ausstellung vereint haben“, sagt die AG-Vorsitzende Ellen Loh Bachmann.

Die Arbeit von Britta Reinhardt spiegelt ihre Persönlichkeit und ihre Haltung zum Leben wider. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Wie ernst die Lage unseres Planeten ist, führt Klaus Wolf mit seiner Arbeit „1,5 Celsius – und die Hütte brennt!“ vor Augen. Das Bild erinnert an verbrannte Wälder und soll die Besucher für die Folgen der Erderwärmung sensibilisieren. Außerdem stehen auf einer Bewässerungsrinne rund 40 kleine Baumsetzlinge. „Die Option Aufgeben gibt es für Klaus nicht, deswegen hat er die Bäumchen installiert“, erklärt Ellen Loh Bachmann. Die Pflanzen hat er bei verschiedenen Baumschulen gekauft.

Demokratie, Vielfalt und Zusammenhalt

In einem Nebenraum sind die Skulpturen von Thomas Ernst zu sehen. Er setzt sich mit Demokratie, gesellschaftlichem Zusammenhalt und politischer Verantwortung auseinander. Seine Werke geben keine einfachen Antworten, sondern regen dazu an, Entwicklungen kritisch zu betrachten. Bereits vor dem Raum weist ein Schild die Richtung: „Spur halten - Demokratie folgen“. Der „Deutschlandbaum“ setzt er einen farbenfrohen Akzent: Seine unterschiedlichen Blätter lassen sich als Sinnbild für Vielfalt und Individualität lesen. Er zeigt, dass trotz aller Unterschiede ein gemeinsames Ganzes entstehen kann.

"Wir müssten eigentlich alle ein Interesse daran haben, dass das Schiff Deutschland nicht untergeht", sagt Thomas Ernst über seine Skulptur „Schiffbruch“. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Weitere Arbeiten richten den Blick auf gesellschaftliche Spannungen und den Umgang miteinander. Sie thematisieren eine zunehmend raue öffentliche Debatte und die Frage, wie viel Einfluss der Einzelne auf gesellschaftliche und politische Entwicklungen nehmen kann.

Ein anderer Blick auf Natur und Städte

Neben Malerei und Zeichnung sind auch Fotos in der Ausstellung zu sehen. Michael Bork zeigt ungewöhnliche Ansichten von Natur und Städten. Vertraute Orte und natürliche Strukturen erscheinen durch gezielte Veränderungen überraschend neu. Dieser Blick macht neugierig. Was können wir entdecken, wenn wir unsere Umwelt einmal ganz anders betrachten?

Michael Bork zeigt Fotos aus Berlin, Wien und Prag. Durch Licht, Spiegelungen und Bewegungsunschärfe wirken vertraute Orte fremd und geheimnisvoll. Copyright: Viktoria Langenhuizen

So unterschiedlich die Arbeiten der insgesamt 24 ausstellenden Künstlerinnen und Künstler sind, sie verbindet der Blick auf das Hier und Jetzt. Sie fragen, wie wir die Krisen unserer Zeit erleben, welche Antworten wir darauf finden und was wir selbst in unserem direkten Umfeld verändern können. Natürlich liefert die Schau keine Lösungen, aber sie zeigt, dass ein anderer Blick oft neue Möglichkeiten eröffnet.

Jahresausstellung „Hier & Jetzt“

Wer: AG Leverkusener Künstler und Gäste Wo: Galerie Künstlerbunker, Karlstraße 9, Leverkusen-Opladen Eröffnung: Sonntag, 15. November 2026, um 11.30 Uhr Mit: Grußwort von Arthur Horváth, Fachbereichsleiter Kultur und Stadtmarketing, Ellen Loh-Bachmann und Michael Salge erläutern die Arbeiten und geben Einblicke in die künstlerischen Positionen.Laufzeit: Bis einschließlich 6. Dezember 2026, an den letzten drei Ausstellungstagen können Besucherinnen und Besucher von Klaus Wolfs Arbeit kostenlos einen Baumsetzling mitnehmen.