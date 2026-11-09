Die Belkaw GmbH erhöht zum 1. Januar 2027 für einen Teil ihrer Privat- und Gewerbekunden den Strompreis. Das teilte das Unternehmen in Bergisch Gladbach am Montag mit. Der Arbeitspreis steigt um 2,69 Cent je Kilowattstunde (kWh) auf 33,33 Cent pro kWh. Der Grundpreis geht um 15,58 Euro auf 265,64 Euro pro Jahr nach oben. Die Erhöhung des Preises gelte ausschließlich für die Grundversorgung oder ältere Versorgungsverträge ohne feste Vertragslaufzeit. Verträge mit fester Laufzeit von zwölf oder 24 Monaten seien innerhalb der Phase mit Preisgarantie von der Anhebung nicht betroffen.

Bezogen auf den üblichen von Verbrauch eines Zwei- bis Drei-Personen-Haushalts von 2600 kWh pro Jahr ergeben sich der Belkaw zufolge Mehrausgaben von 7,13 Euro pro Monat. Aufs Jahr gerechnet wären das 85,56 Euro. Laut dem Energieversorger entspricht das einer Preissteigerung von acht Prozent.

Die Belkaw spricht von gestiegenen Beschaffungskosten für Strom wegen der geopolitischen Lage – damit dürfte vor allem die Blockade der Straße von Hormus infolge des Irankriegs der USA und Israels gegen den Iran gemeint sein –, aber auch gestiegene Abgaben, Umlagen und Netznutzungsentgelte sowie Mehrkosten bei betrieblichen Aufwendungen als Gründe für die Preissteigerung.

Der Preis fürs Gas bleibt für Belkaw-Kunden dagegen gleich. Das Unternehmen habe einen großen Teil des mittelfristig benötigten Gases bereits vor dem Beginn der Luftangriffe Israels und der USA auf den Iran am 28. Februar beschafft. Möglicherweise droht aber auch Gaskunden der Belkaw in der Zukunft eine Preiserhöhung infolge von stark gestiegenen Gaspreisen an den Beschaffungsmärkten. Dauerhaft höhere Preise auf diesen Märkten könne die Belkaw nicht vollständig auffangen.

Der Energieversorger mit Sitz in Bergisch Gladbach weist darauf hin, dass er in der Vergangenheit auch gesunkene Preise mehrfach an die Kunden weitergegeben habe, so zum 1. Dezember 2024 beim Gas, zum 1. Januar 2025 beim Strom und zum 1. Januar dieses Jahres bei Strom und Gas. Die Belkaw versorgt Kunden in Bergisch Gladbach, Burscheid, Leichlingen, Kürten, Odenthal und Lindlar. (ps)