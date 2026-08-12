Ein anonym bleibende Leverkusener, den die Stadt in ihrer Mitteilung Stefan T. nennt, ermöglicht 100 Kindern zwischen vier und 17 Jahren den kostenlosen Besuch im Freibad Wiembachtal. Die ersten 100 Kinder, die am Freitag, 14. August, ab 8 Uhr, ins Freibad gehen, müssen keinen Eintritt zahlen.

Der freie Eintritt sei nicht mit einem Onlineticket verbunden, reservieren oder buchen könne man das Angebot nicht, so die Stadt. Die Kinder müssten am Aktionstag zum Eingang kommen, um sich ihre Freikarte abzuholen. Die Freibadleitung freut sich über die Spende: „Wir freuen uns sehr über diese schöne und großzügige Ferienaktion. Gerade in den Sommerferien ist das eine tolle Überraschung für Kinder und Familien.“ (nip)