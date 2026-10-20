Die angekündigten Demonstrationen anlässlich des „europapolitischen Abends“ der AfD im Leverkusen Forum haben begonnen. Vor dem Rathaus in Wiesdorf haben sich laut Polizei schätzungsweise 1000 Menschen versammelt, um gegen den Besuch von Parteichefin Alice Weidel und Sachsen-Anhalts Landeschef Ulrich Siegmung zu demonstrieren.

Das „Bündnis gegen Rechts“ hatte zur Kundgebung aufgerufen, ihm gehören unter anderem die SPD, die Grünen und die Linke an. Auch weitere zivilgesellschaftliche Organisationen und Gewerkschaften hatten sich dem Aufruf angeschlossen. Eine weitere Kundgebung haben die „Omas gegen Rechts“ geplant. Weil die AfD auch den Vorplatz des Forums für ihre Veranstaltung gemietet hat, haben die „Omas gegen Rechts“ die Ypislonbrücke unmittelbar dafür für ihre Kundgebung gewählt. (rar/nip)

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