Wegen Asbestbelastung durch aufgewirbelten Staub ist ein achtstöckiges Wohnhaus an der Käthe-Kollwitz-Straße in Steinbüchel vorsorglich geräumt worden. Wie die Stadt am Dienstagabend mitteilt, werden an dem Haus derzeit Sanierungsarbeiten ausgeführt, dabei sei der Staub aufgewirbelt worden.

45 Personen seien dort gemeldet, sie alle mussten ihre Wohnungen verlassen und können laut Stadt erst zurück, wenn die betroffenen Bereiche gereinigt seien und die Messungen dies zuließen. Vor Ort im Einsatz sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Umwelt und Soziales sowie des Ordnungsdienstes. Sie koordinieren mit der Feuerwehr alles weitere, heißt es aus dem Rathaus.

Die Feuerwehr stellt den betroffenen Personen Ersatzkleidung zur Verfügung, die Menschen können vorübergehend in einem Wupsi-Bus untergebracht werden. Besonders schutzbedürftige Personen wie Kinder und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen können in der Käthe-Kollwitz-Schule unterkommen. Wie lange der Einsatz dauert, sei nicht klar. Eine Stadtsprecherin schreibt aber: "Die Lage ist derzeit eingegrenzt und überschaubar."

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