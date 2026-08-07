Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines gestohlenen Renault Kangoo, der nach jetzigen Erkenntnissen in der Nacht zu Freitag in Steinbüchel gegen einen Baum gefahren und geflüchtet ist. Einen schwer verletzten Insassen hätten Polizisten wenige Hundert Meter weiter auf einem Feld aufgefunden, hieß es am Freitagnachmittag. Der 19-Jährige „will als Beifahrer in dem Renault gesessen haben“, hieß es. Die Polizisten hätten zunächst das Auto sichergestellt. Es hatte falsche Kennzeichen, die eigentlich an einen anderswo in der Stadt geparkten Ford gehörten.

Bisher stellt sich die Sache so dar: Der mit vier Personen besetzte Renault wäre gegen 0.40 Uhr auf dem Krummen Weg in Höhe des Steinbergs gegen einen Baum links der Straße geprallt. Danach flüchteten die Insassen vom Unfallort.

Trotzdem sucht die Polizei Zeugen, die etwas gesehen haben oder etwas zu den flüchtigen Insassen sagen können. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 kümmern sich um den Unfall in der Nacht zum Freitag und sind telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail erreichbar: poststelle.koeln@polizei.nrw.de (tk)