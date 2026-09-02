Kindheit und Jugend in Gambia, eine Zwangsehe, der Tod ihres Kindes – die Geschichte von Fatou Schröder ist alles andere als leichte Kost und trotzdem versucht der Leverkusener Autor Henning Kuhl, das Leben der Mutter eines der erfolgreichsten deutschen Basketballer nicht zu dramatisieren. In diesem September erscheint das Buch „Never Give Up - Meine Familie ist alles für mich“, an dem er als Co-Autor mitgearbeitet hat. Es ist die Biografie der Mutter von Dennis Schröder. Dennis Schröder trug bei den Olympischen Spielen 2024 als erster schwarzer Athlet die deutsche Fahne bei einer Eröffnungsfeier. Er ist Kapitän der deutschen Basketballnationalmannschaft, mit der er 2023 Weltmeister und 2025 Europameister wurde.

Das Buch handelt von Fatou Schröders Leben in Gambia und schließlich ihrer Einwanderung nach Europa. Davon, wie sie über Umwege nach Deutschland kommt und dort einen Mann aus Liebe heiratet und ein Kind aus Liebe bekommt. Schließlich muss Fatou Schröder den Verlust ihres Mannes verarbeiten. Später erlebt sie mit, wie ihr Sohn Weltmeister wird und Karriere macht.

Mich hat fasziniert, wer hinter Dennis Schröder steht, aber vor allem die Integrationsgeschichte seiner Mutter, der Mut, den sie bewiesen hat. Henning Kuhl, Autor

Nachdem Henning Kuhl als Sportjournalist regelmäßig mit Dennis Schröder in Kontakt gekommen war, fragte die Familie den Autor, ob er sich vorstellen könnte, an dem Buch mitzuwirken. Die Geschichte habe ihn sofort gepackt, schildert Kuhl. „Mich hat fasziniert, wer hinter Dennis Schröder steht, aber vor allem die Integrationsgeschichte seiner Mutter, der Mut, den sie bewiesen hat. Die Geschichte ist einfach special“, so der 38-Jährige.

Dennis Schröder ist mit der deutschen Nationalmannschaft Welt- und Europameister geworden. Im August wechselte der NBA-Spieler zu den Charlotte Hornets. Copyright: IMAGO/Newspix

Für das Buch trafen sich Henning Kuhl und Fatou Schröder mehrfach in Braunschweig und telefonierten, tauschten Sprachnachrichten aus. Das Buch sei dementsprechend vollständig Fatou Schröders Botschaft – in seinen Worten, da er es verschriftlichte. „Während der Recherche habe ich sie als sehr liebevollen Menschen kennengelernt, als sehr gutherzigen Menschen“, sagt Kuhl. Schröder sei auch fundiert. „Sie fliegt nicht durch die Weltgeschichte, sie weiß genau, woher sie kommt.“ Dieses Bild vermittele auch das Buch.

Die Zusammenarbeit sei gut verlaufen, gibt er an. Es habe allerdings eine Herausforderung dargestellt, gezielt Informationen auszuwählen, die für die Öffentlichkeit relevant seien, und den Umfang des Buches in einem geeigneten Rahmen zu halten. Außerdem stellt eine Lebensgeschichte, wie die Fatou Schröders, wohl jeden Autoren vor die Herausforderung, die Erzählung nicht zu einer Leidensgeschichte zu machen. Henning Kuhl ist aber der Auffassung, das sei ihm gut gelungen.

Trotz der Schicksalsschläge ist die Biografie keine Leidensgeschichte

„Ich denke, dass mir das gelungen ist, weil es ihr Mindset ist, positiv zu bleiben“, sagt Kuhl und: „Wir versuchen, den Fokus darauf zu legen: Es geht weiter. Das Leben ist ja genauso: Wir haben Erlebnisse, die sehr wehtun, aber es geht weiter.“ Der Titel des Buches – „Never give up“ – ist dabei mehr als ein bekanntes Sportlermotto. Es scheint sich als Lebensmotto durch die Generationen der Familie zu ziehen. Fatou Schröder erinnere sich selbst immer daran, wenn sie sich an einem Tiefpunkt befinde und zunächst keinen Ausweg sehe.

Und so sei es wohl unvermeidbar, dass die Leserschaft auch Eindrücke und Hintergründe über Dennis Schröder in dem Buch gewinne. Gleichzeitig legt Henning Kuhl aber Wert darauf, dass es eben Fatou Schröders Geschichte sei, nicht die ihres Sohnes: „Dennis‘ Bekanntheit gibt der Geschichte natürlich Aufmerksamkeit. Der Schwerpunkt ist aber nun mal Fatou – und das war uns von Anfang an wichtig: Fatou Schröder steht im Mittelpunkt, denn es ist ihre Geschichte.“

Fatou Schröders Biografie „Never give up - Meine Familie ist alles für mich“ wird am Mittwoch, dem 2. September, veröffentlicht. Das Buch kostet 22 Euro.