Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisen nicht nur aus NRW an. Auch Vereine aus Belgien, Luxemburg, Frankreich und den Niederlanden sind beim Jubiläumsturnier vertreten. Darüber hinaus gehen Judoka aus zahlreichen deutschen Bundesländern wie Brandenburg, Berlin, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Sachsen, Thüringen und Baden-Württemberg an den Start.

Damit wird die Veranstaltung ihrem internationalen Namen einmal mehr gerecht. Für den Gastgeber gehen rund 40 Judoka in den Altersklassen U14, U17 und U20 auf die Matte. In den verschiedenen Gewichtsklassen kämpfen sie am Wochenende um die Platzierungen. Insgesamt werden knapp 1200 Athletinnen und Athleten von 227 Vereinen erwartet. Auch die Entwicklung der Teilnehmerzahlen unterstreicht die Bedeutung des Turniers: 2025 waren rund 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, 2024 waren es etwa 600.

Große Gemeinschaftsleistung

Damit ein Turnier dieser Größenordnung stattfinden kann, ist auch abseits der Matte viel Einsatz nötig. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer bauen in der Leichtathletikhalle in Leverkusen-Manfort eine große Judo-Anlage auf und kümmern sich während der Wettkampftage um den Ablauf. „Ein Turnier in dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen, ist eine enorme Gemeinschaftsleistung“, sagt Judo-Abteilungsleiter Michael Weyres. Im Mittelpunkt stünden zwar die Judoka, doch hinter ihnen stehe eine große Zahl an Menschen, die dafür sorgten, dass alles funktioniere. Sein besonderer Dank gelte den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, Trainern, Kampfrichtern, Eltern und dem Organisationsteam. (vl)

Die Wettkämpfe beginnen am Samstag, 26. September, und Sonntag, 27. September, jeweils um 9.30 Uhr. Zuschauer sind willkommen. Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder ab zehn Jahren zahlen zwei Euro. Für jüngere Kinder ist der Eintritt frei. Austragungsort ist die Leichtathletikhalle an der Kalkstraße 46 in Leverkusen-Manfort. Autofahrer werden gebeten, insbesondere den Parkplatz am Moosweg zu nutzen. (vl)