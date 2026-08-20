Die Reparaturen am Calevornia und der Park-Sauna sind erledigt. Ab heute sollen beide Einrichtungen wieder zur Verfügung stehen. Es gelten nach Angaben der Stadtverwaltung wieder die Ferien- Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr. Aufgrund eines technischen Defekts waren Bad und Sauna seit Beginn der Sommerferien geschlossen.

Beim Betreiber, dem Sportpark Leverkusen, bedauert man die Schließung ausgerechnet in den Sommerferien sehr. (tk)