Die Eventlocation „Kolonie 1“ wird Ende März 2027 schließen, das teilt die Stadt Leverkusen als Eigentümerin des Gebäudes an der Wiesdorfer Hauptstraße mit. Darauf habe man sich gemeinsam mit dem Pächter verständigt.

Die Stadt hatte die als K1 bekannten Räume 2019 gemeinsam mit dem Erwerb der Bayer-Häuser in der Hauptstraße übernommen und seither verwaltet. Der Pachtvertrag endet zum 31. März 2027. Diesen nicht zu verlängern, entspreche auch dem Wunsch der Gebäudewirtschaft. Künftig soll das Gebäude für „eine zukünftige verwaltungsinterne Nutzung“ umgestaltet werden.

Die Kleinkunstbühne

Das K1 war seit 1988 das Zuhause von Kleinkunst und Kabarett in Leverkusen. Nach der Übernahme durch Henk van den Born fanden zusätzlich Kochevents statt, außerdem kann der Raum für private Partys gemietet werden. Viele Jahre lang fand die von Kulturstadtlev und EVL organisierte Kleinkunstreihe hier mit rund zwölf Veranstaltungen im Jahr statt. Nach der Auflösung des städtischen Eigenbetriebs und der Wiedereingliederung der Kultur in die Kernverwaltung versuchte diese 2025 mit einer Reihe von Veranstaltungen unter dem Titel „Kabarett im K1“ die Bühne wiederzubeleben. Offensichtlich ohne nachhaltigen Erfolg.

Im Veranstaltungskalender des K1 steht aktuell noch ein Termin: ein Konzert der Leverkusener Band „Florida Ghost“ mit einem Gastauftritt der Kölner Band „New.Topia“ am 27. Februar 2027. Die Stadtverwaltung betont in ihrer Mitteilung zur Schließung, dass das Ende des Betriebs nach vielen Jahren „zweifellos bedauerlich“ sei. (stes)