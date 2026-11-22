Die an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet aufgestellten Stelen mit den Namen aller Leverkusener Partnerstädte sind von Graffiti und Verschmutzungen gereinigt und aktualisiert worden. Seit kurzem prangt nun auch der Name von Delphi auf den Stelen. Seit Anfang Mai dieses Jahres sind die griechische Stadt und Leverkusen offiziell Partnerstädte. Sehr zur Freude von Menelaos Georgiou, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Leverkusen-Delphi: „Wir sind sehr stolz darauf, Delphi nun auch auf den Partnerschaftsstelen in unserer Stadt zu sehen. Die Städtepartnerschaft zwischen Leverkusen und Delphi wird damit für die Bürgerinnen und Bürger im Alltag ein Stück sichtbarer. Für uns als Partnerschaftsverein ist das ein schönes und wichtiges Zeichen der Verbundenheit zwischen unseren beiden Städten.“

Delphi ist die jüngste der insgesamt elf Partnerstädte. Die Stelen stehen an Ortseingängen nach Leverkusen zum Beispiel am Ortsausgang von Bergisch Gladbach-Schildgen an der Bensberger Straße, an der B8 am Bayerwerk, an der Burscheider Straße in Pattscheid oder von Monheim kommend in Hitdorf. (ps)