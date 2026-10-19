Beim Karnevalszug helfen, im Fußballverein anpacken oder die Prinzenparty im Pfarrhaus unterstützen: Wenn in Lützenkirchen und Ropenstall etwas los ist, ist Tomek Wojciechowski-Czékus meistens dabei. Nun will der 45-Jährige selbst einen Anlass zum Feiern schaffen. Als „DJ Atomek“ lädt er am Samstag, 17. Oktober, zu seiner ersten eigenen Party ins Schützenhaus Neuboddenberg ein. Das Motto: „Warum zum Ballermann, wenn man im Dorf gut feiern kann?“ Seine Motivation: eine gute Schlagerparty für jedermann zum kleinen Preis, ohne dafür in die Großstadt oder nach Mallorca zu fliegen.

Mallorca-Musik mag er, das Dorfleben auch. Beides will der Ropenstaller mit "To(meks) Malle Party" zusammenbringen. „Ich liebe das Familiäre hier“, sagt er über seinen Wohnort. Hier kennt er viele Menschen, hilft mit und wird manchmal auch „der Kölner“ genannt. „Das ist ein Gag im Dorf, weil ich der einzige FC-Köln-Fan bin“, erzählt er. Zum Feiern müsse man aber nicht unbedingt nach Köln fahren, findet Wojciechowski-Czékus. Dort werde ein Abend mit Anreise und Getränken schnell zu teuer. Bei seiner Party soll das anders sein: Ein Früh-Kölsch kostet zwei Euro, Currywurst mit Pommes 5,50 Euro. „Ich möchte die Preise so gestalten, dass die Leute sich das auch leisten können“, sagt der Neu-Veranstalter. Für das Essen sorgt ein Wagen vom benachbarten Bauern Klein, für die Partymusik sorgt er selbst.

Vom Geburtstag zur eigenen Party

Hauptberuflich arbeitet Wojciechowski-Czékus als Segmentspezialist in der Metallverarbeitung. Musik legt er erst seit etwa einem Jahr auf, bislang vor allem bei Geburtstagen. „Das hat mir riesigen Spaß gemacht“, so der dreifache Familienvater. Die Idee, selbst eine größere Feier auf die Beine zu stellen, wuchs mit den Erfahrungen bei anderen Veranstaltungen. In Dormagen hat er bereits eine Party mitorganisiert, auch bei Karnevalsfeiern im Dorf war er beteiligt. Was funktioniert gut, was würde er anders machen? Daraus entwickelte sich sein eigenes Konzept.

Ganz allein muss er die Premiere nicht stemmen: Unterstützung bekommt er von seinem Freund Florian alias „DJ Oberdorf“. Die Technik stellt ihm der Leverkusener Partyveranstalter Marco Münzer zur Verfügung. Gerade bei den nötigen Anmeldungen fehle ihm noch die Routine, räumt Wojciechowski-Czékus ein: „Da bin ich noch grün hinter den Ohren.“ Hinter der Dorfparty steckt trotzdem einiges an Planung: Zehn Servicekräfte, drei Türsteher und eine Kraft für die Toiletten sind vorgesehen. „Das läuft alles neben meinem Job, das Gröbste war im April fertig“, erzählt er. Mit rund 230 Gästen plant der Veranstalter, über 200 Tickets gingen im Vorverkauf schon weg.

Große Pläne für die Dorfparty

Losgehen soll es schon um 18 Uhr. Das ist ihm wichtig, schließlich wolle nicht jeder bis tief in die Nacht bleiben. Bis 1 Uhr darf nach bisherigem Stand gefeiert werden. Eine Verlängerung bis 2 Uhr würde DJ Tomek gern noch erreichen. Sein Traum: Wenn die Premiere gut läuft, wünscht sich Wojciechowski-Czékus eine größere Fortsetzung mit bis zu 400 Feierwütigen in einer größeren Location. Erst einmal steht am 17. Oktober aber der Abend im Schützenhaus an. Und am Sonntag danach wird aufgeräumt.

Tickets nur im Vorverkauf

„To(meks) Malle Party“ findet am Samstag, 17. Oktober, im Schützenhaus Neuboddenberg, In der Wasserkuhl 1, statt. Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf direkt bei DJ Tomek unter Tel. 0174-7366037