Eine 45-jährige E-Scooter-Fahrerin hat sich am Montagnachmittag in Lützenkirchen bei einem Sturz die Hand gebrochen. Sie sei auf der Burscheider Straße ohne Fremdeinwirkung gestürzt, teilt die Polizei mit. Das gilt auch für einen 29-jährigen Motorradfahrer in Manfort. Der habe nach eigenen Angaben gegen 22 Uhr auf der Gustav-Heinemann-Straße wegen technischer Probleme die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Der Kölner habe sich am Fuß verletzt. Als die Polizei seinen kroatischen Führerschein überprüfte, habe man bemerkt, dass Sicherheitsmerkmale fehlten. Der Schein könnte eine Fälschung sein, so die Polizei. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis habe. Die Ermittlungen laufen. (nip)