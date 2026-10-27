Die Energieversorgung Leverkusen (EVL) strahlt ab sofort ihren Wasserturm bei Spielen von Bayer 04 Leverkusen wieder rot an. „Flagge zeigen für Bayer 04“ wolle man, teilt die EVL mit, die die Aktion nach der Zeitumstellung begonnen hat. Zum ersten Mal hatte die EVL das in der Meistersaison 2023/2024 gemacht. Die LEDs am Wasserturm sind per App steuerbar.

Die EVL ist seit Jahren Sponsor des Clubs. Geschäftsführer Thomas Eimermacher sagt: „Als Leverkusener Unternehmen sind wir seit Jahrzehnten Sponsor von Bayer 04 und haben eine gute und langfristige Verbindung. Deshalb setzen wir ein sichtbares Zeichen und drücken die Daumen in der Meisterschaft, im Pokal und in der Euro League.“

Am Mittwoch, 28. Oktober, soll der Turm zum ersten Mal rot leuchten, wenn die Werkself zu Hause im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg antritt. Danach am Samstag, 31. Oktober, zum Heimspiel gegen den VfB Stuttgart.

Die EVL beleuchtet ihren Turm noch zu zwei weiteren Gelegenheiten: Zum Weltpankreaskrebstag am Donnerstag, 19. November, leuchten die LEDs lila und am Mittwoch, 25. November, zum sogenannten Orange-Day, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, in Orange. Eimermacher kündigt zudem an: „Zum ersten Advent wird der Weihnachtsbaum auf dem Wasserturm dann wie jedes Jahr für eine besinnliche Atmosphäre über unserer Stadt sorgen.“ (nip)