Der Quittenbaum ist schuld. Gut, mindestens mit Schuld. Als nämlich Anne-Katrin Pardun den Baum beim ersten Besichtigungstermin im September 2025 auf der Rückseite des Pattscheider Fachwerkhauses sah, war es fast schon um sie geschehen. Auch ihr Mann Christian war sofort von dem alten Haus, das zwischen der Burscheider Straße und der Balkantrasse liegt, begeistert.

Der Software-Entwickler beschäftigt sich seit zwanzig Jahren intensiv mit Fachwerkhäusern. Die junge Familie war eigentlich seit Jahren in Schlebusch zu Hause, wohnte in einer geräumigen Eigentumswohnung. Doch dann kehrte sie nach einer Auszeit mit ihrer kleinen Tochter von einer langen Reise zurück. „Wir saßen in unserer Schlebuscher Eigentumswohnung auf dem Sofa, haben uns angeguckt und gesagt: Lass’ uns nochmal was machen“, erzählen die Parduns beim Ortstermin in ihrem Haus.

Besser gesagt: ihrer Hausbaustelle. Denn nach ihrem Einzug im Mai dieses Jahres begannen die beiden sofort mit der Renovierung. Und die ist noch lange nicht abgeschlossen. Und das hat auch damit zu tun, dass Christian Pardun beim Öffnen der ersten Innenwandverschalung im Erdgeschoss auf alte Eichenfachwerkbalken stieß. Nach und nach entdeckte er immer mehr alte Balken und dazwischen mit einem Geflecht aus Zweigen sowie Lehm und Stroh ausgefüllte Fächer. Langsam wurde den Parduns klar, dass sie, ohne es zu wissen, ein in großen Teilen original erhaltenes Gebäude gekauft hatten.

Der nächste Schritt war für Christian Pardun klar. „Ich hab’ ganz bewusst bei der Unteren Denkmalschutzbehörde angerufen, weil mir wichtig ist, dass so ein Haus erhalten bleibt.“ Allerdings wollte der städtische Denkmalschützer Andreas Kleinhenz den Parduns erst gar nicht glauben. „Ich hab’ erstmal gesagt: Das kann nicht sein.“ Denn das Gebäude war bei der Begehung der Siedlung auf der Suche nach möglichen Baudenkmälern nicht in die Denkmalliste aufgenommen worden.

Christian Pardun hat die Fächer zwischen den Balken selbst mit Lehmziegeln gefüllt. Copyright: Peter Seidel

Womöglich, weil die nördliche Giebelseite damals noch mit Zementputz und aufgemaltem Fachwerk ausgestattet war. Diese Seite sieht inzwischen im Erdgeschoss komplett anders aus, wie die Parduns beim Rundgang ums Haus zeigen. Über zwei Reihen Backsteinen als Schwelle – auch die sind neu – liegen die alten Balken frei. Die Fächer hat Christian Pardun selbst mit Lehmziegeln gefüllt. Fertig ist die Wand noch nicht, denn die Balken müssen noch schwarz gestrichen und die Fächer verputzt werden. Der 48-Jährige macht vieles an handwerklichen Arbeiten selbst. Auf 75 bis 80 Prozent schätzt er seinen Anteil an den nötigen Arbeiten.

Das erhaltene Fragment des Segensspruchs an der Giebelwand Copyright: Peter Seidel

Beim Freilegen der Wand fand er auch auf den Segensspruch des Gebäudes, jedenfalls den Anfang davon. „Ich wusste, dass solche Sprüche in die Balken von Fachwerkhäusern geschnitzt waren und hab’ danach gesucht.“ Über einem der Fenster an der Giebelseite steht: „Gott schütz und segne dieses Hauß daß alles Unglück blieben darauß.“ Der Rest des Segensspruches ist einer baulichen Veränderung zum Opfer gefallen. Ein Textfragment auf einem alten Holzstück entdeckte Pardun beim Renovieren im Haus.

Trotz dieser Veränderungen aber war Kleinhenz überzeugt, dass das alte Fachwerkhaus auf die Denkmalliste gehört, „da es die Wohn- und Lebensverhältnisse des bäuerlichen Lebens im 18. Jahrhundert dokumentiert“, wie es in der Begründung für den Eintrag nach Angaben der Stadt heißt. Wie alt genau das Gebäude ist, zeigt eine dendrochronologische Untersuchung des Holzes. Es wurde mit einiger Wahrscheinlichkeit 1742 errichtet, ist also stolze 284 Jahre alt.

Besonderheit im Innenausbau: ein behauenes Kopfband. Christian Pardun, Andreas Kleinhenz und Maximilian Baleja (v.r.) fachsimpeln über Details im Haus. Copyright: Peter Seidel

Errichtet ist es in klassischer Ständerbauweise. Senkrecht ragen am Giebel Eichenbalken vom Boden bis zum Dach auf. Im Innern stießen Pardun und Zimmermeister Maximilian Baleja von der Bergisch Neukirchener Zimmerei Buntspecht auch auf eine Besonderheit: behauene Kopfbänder, also eine Strebe als statische Versteifung zwischen einem waagerechten und einem senkrechten Balken. „In Frankreich sind die üblich“, so Baleja. „Die gibt es in Fachwerkhäusern im Bergischen aber nur hier in Bergisch Neukirchen.“ Möglicherweise war in den Jahren der Erbauung eine Gruppe französischer Zimmerer in Bergisch Neukirchen beschäftigt, mutmaßt der Zimmermeister. Oder einheimische Zimmerer hatten diese Besonderheit von ihrer Walz in Frankreich mitgebracht.

So ein altes Gebäude, das wissen die Parduns mittlerweile, steckt voller Überraschungen. Nicht nur positive: Die Eichenbalken an der Westseite der Fassade waren so marode, dass sie bis auf wenige Ausnahmen komplett ausgetauscht werden mussten. Immerhin gab es dafür Geld aus dem Denkmalfördertopf des Landes.

Das denkmalgeschützte Haus ist noch eingerüstet. Copyright: Peter Seidel

Über die Geschichte ihres neuen Heims erfuhren die Neu-Pattscheider auch von einer Nachbarin, deren Großeltern vor Jahrzehnten mal in dem Haus lebten. Sie wusste zu berichten, dass der Ofen im Erdgeschoss in ihrer Kindheit an anderer Stelle stand und sie dort durch ein Loch in der Decke nach oben schauen konnte. In Pattscheid fühlen sich die Parduns wohl, genießen „das Dorfleben und den dörflichen Zusammenhalt“, wie beide betonen. Die vierjährige Tochter Zoë fand schnell Freunde in der Nachbarschaft und hat rund ums Haus viel Platz zum Spielen.

Im Zuge der vielen Renovierungsarbeiten gibt es für den Software-Entwickler manchmal auch schwierige Tage, wie er erzählt. „Natürlich habe ich manchmal Zweifel und frag’ mich: ‚Warum mache ich das hier eigentlich?‘“ Erst vor Kurzem gab es so eine Situation, als er mit der Innendämmung des Fachwerks anfing und ein Stück der Dämmung partout nicht dort bleiben wollte, wo er es befestigt hatte. Doch das Paar ist weiterhin total erfüllt von seinem Hausprojekt. „Man fühlt sich gut, wenn man hier am Wochenende handwerklich arbeitet. Es lohnt sich“, sagt die 43-jährige Anne-Katrin Pardun. „Bereut haben wir es bisher nicht“, fügt ihr Mann hinzu.

Und wann sind die Renovierungen geschafft? „Es ist fertig, wenn es fertig ist“, sagt Anne-Katrin Pardun. Die ersten Quitten sind jedenfalls schon geerntet und zu Quittengelee verarbeitet.

Stadt unterstützt beim Denkmalschutz

Andreas Kleinhenz von der Unteren Denkmalbehörde betreut das Projekt der Familie Pardun fachlich und berät sie. Fachliche Unterstützung haben die städtischen Denkmalschützer durch Amt für Denkmalpflege im Rheinland beim Landschaftsverband Rheinland. Das Amt erstellte auch das Gutachten zur Frage, ob es sich bei dem Fachwerkhaus in Pattscheid um ein Denkmal handelt. (ps)