Die Besucherzahlen des Vorjahres waren schon früh in der Saison erreicht: Im Freibad des Calevornia waren bereits am 25. Juni mehr Badegäste gezählt, als die 12.254, die 2025 in der gesamten Saison das Bad an der Bismarckstraße besuchten. Ein ähnliches Bild im Freibad Wiembachtal. Dort war die Vorjahresmarke von 30.523 Gästen der Gesamtsaison am 14. Juli übertroffen.

Insgesamt sprangen im Freibad des Calevornia in dieser Saison 19.651 Kinder und Erwachsene ins kühlende Nass. Im Freibad Wiembachtal waren es fast drei Mal so viele: 48.180 Gäste. Insgesamt besuchten also 67.831 Schwimmfreunde die beiden Freibäder, die höchsten Besucherzahlen seit Jahren. Die Saison dauerte vom 23. Mai bis zum 6. September. Verteilt man die Badegäste auf die insgesamt 107 Öffnungstage der Bäder, kamen im Durchschnitt jeden Öffnungstag 634 Badegäste ins Wiembachtal oder zur Bismarckstraße.

Lange Warteschlangen an den Eingängen gab es nach Angaben des Sportparks Leverkusen trotzdem nicht, weil inzwischen viele Besucherinnen und Besucher ihr Freibadticket im Vorhinein online lösen. (ps)