Die Feuerwehr Leverkusen musste am Mittwochnachmittag zu einem Wiesenbrand in Höhe der Wupperbrücke am Westring ausrücken. Als die Einsatzkräfte eintrafen, nachdem um 15 Uhr die Leitstelle alarmiert worden war, brannten rund 3000 Quadratmeter Wiese.

Die Feuerwehrleute brachten das Feuer nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle, das Nachlöschen habe aber noch etwas gedauert. Nach etwa zwei Stunden war das Feuer komplett gelöscht, es hatten insgesamt etwa 4500 Quadratmeter Unterholz gebrannt.

Verletzt wurde niemand, insgesamt waren 20 Einsatzkräfte und sechs Fahrzeuge vor Ort. Weil es nicht so leicht gewesen sei, auf das Gelände zu kommen, hatten die Feuerwehrleute ein weiteres Tanklöschfahrzeug und ein kleines Geländefahrzeug für den Materialtransport nachfordern müssen. Auch ein Polizeihubschrauber half bei der Erkundung des Geländes. (nip)