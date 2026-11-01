Die Feuerwehr Leverkusen verzeichnet für die Zeit von Freitag, 31. Oktober, 7 Uhr, bis Samstag, 1. November, 7 Uhr, ein „erhöhtes Einsatzaufkommen“. 17-mal rückten die Einsatzkräfte insgesamt aus, 14-mal davon am Halloweenabend. Die Feuerwehr spricht von einem „direkten Zusammenhang“.

Vor allem hätten Unbekannte Mülltonnen und Müllcontainer angezündet. Bei einem Einsatz in der Fichtestraße an der Derr-Siedlung in Steinbüchel hätten Jugendliche die Feuerwehrleute mit Feuerwerkskörpern beschossen und mit Reizgas besprüht. Eine Einsatzkraft habe dabei ein leichtes Knalltrauma erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden.

An der Albert-Schweitzer-Straße, in derselben Siedlung, brannten mehrere große Mülltonnen, die an einer Hauswand standen. Der Rauch sei durch offene Fenster in die Wohnungen drumherum gezogen. Die Feuerwehr löschte die Mülltonnen. Das Feuer griff so nicht auf das Wohnhaus über. Einsatzkräfte kontrollierten und lüfteten die Wohnungen. Bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt.

Als „leicht erhöht“ bezeichnet der Rettungsdienst sein Einsatzaufkommen für diesen Zeitraum: Zu insgesamt 92 Einsätzen wurden die Kräfte zwischen Freitag- und Samstagmorgen gerufen. (nip)