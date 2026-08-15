Die Feuerwehr Leverkusen unterstützt derzeit die Einsatzkräfte bei der Bekämpfung des Waldbrandes im Hürtgenwald im Kreis Düren. Am Freitagnachmittag sei die überörtliche Hilfe angefordert worden, teilt die Feuerwehr mit. Mit den Kameradinnen und Kameraden aus Rhein-Berg und Oberberg bilden sie die Bereitschaft V. Die besteht aus insgesamt 46 Fahrzeugen und 200 Einsatzkräften.

Die Feuerwehr Leverkusen unterstützt derzeit die Einsatzkräfte bei der Bekämpfung des Waldbrandes im Hürtgenwald im Kreis Düren. Copyright: Feuerwehr Leverkusen

Ihre Einsatzbasis ist der Sammelraum Schlangenhecke, den das Technische Hilfswerk Leverkusen eingerichtet hat. Auch weitere Hilfsorganisationen sind dabei. Das erste Vorauskommando machte sich um 16 Uhr auf den Weg, die weiteren angeforderten Kräfte fuhren gegen 17.45 Uhr los. Am Samstagmorgen, nach zwölf Stunden, wurden die ersten Kräfte abgelöst. Der Einsatz dauert an. (nip)