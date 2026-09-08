„LEVDog“Am Sonntag wird das Leverkusener Freibad zum Hundeparadies

Für einen Tag sind die Schwimmbecken des Freibads Wiembachtal den Vierbeinern vorbehalten. Beim „LEVDog“ können die Hunde von 11 bis 18 Uhr schwimmen, toben und gemeinsam mit anderen Artgenossen ins Wasser springen. Ihre Besitzer verfolgen das Treiben vom Beckenrand aus.

Auf der angrenzenden Grünfläche haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich rund um das Thema Hund zu informieren und Zubehör, Futter und andere Kleinigkeiten für ihre Tiere einzukaufen. Der Eintritt kostet einen Euro pro Mensch oder Hund. Kinder bis einschließlich vier Jahre haben freien Eintritt. Karten sind bereits online erhältlich, können aber auch am Veranstaltungstag an der Kasse gekauft werden.

Für die Teilnahme gelten einige Voraussetzungen: Die Hunde müssen versichert und angemeldet sein. Außerdem ist ein gültiger Impfpass mit Nachweis über eine Tollwutimpfung erforderlich. Mit dem Hundeschwimmen geht zugleich die Freibadsaison im Wiembachtal zu Ende. Anschließend wird das Wasser vollständig aus den Becken abgelassen. Damit sei die Nutzung der Becken auch aus hygienischer Sicht unproblematisch, teilt die Stadt Leverkusen mit. (vl)

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