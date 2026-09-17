Die Freie Theater AG des Freiherr-vom-Stein Gymnasiums unter Leitung von Frau Jende-Soeken hat sich für das Stück „Der zerbrochne Krug“ von Heinrich von Kleist entschieden. Das Stück mutet nur zunächst altmodisch an. Denn tatsächlich gibt es in dem Lustspiel von 1811 viele Parallelen zu unserer Zeit: So verstrickt sich der mächtige Mann – Dorfrichter Adam – in Lügen über seine eigene Unschuld.

Bereits zu Beginn redet sich der fragwürdige Richter über die markanten Wunden an seinem Kopf heraus. Der angebliche Sturz aus dem Bett wird kurz und mit der religiösen Anspielung auf seinen Namen von dem Geschichtsschreiber Licht gekontert: „Das wäre der erste Adamsfall, der aus dem Bett gefallen ist.“ Die Rolle der selbstbewussten und kämpferischen Frau als Gegnerin des korrupten Richters wird sehr gut durch Eve verkörpert. Um dieses Bild auszuschmücken, wurde der Text, der sich ansonsten sehr streng an das Original hält, so geändert, dass der Geschichte der Frauenrechte eine zentrale Rolle zukommt.

Das Stück ist außerdem sehr relevant für die Oberstufe: Es ist Pflichtlektüre für das Abitur im Fach Deutsch – und hat viel aktuellen Bezug zu Themen wie Macht, Fake News oder Korruption. Die mitspielenden Oberstufenschüler und -schülerinnen haben sich deswegen für dieses Theaterstück entschieden.

Gerade auch die Beleuchtung, die zur Akzentuierung der Befangenheit des Richters und des Herausredens aus der eigenen Schuld beiträgt, ist sehr gelungen. Sie setzt die Dialoge der Schauspieler und Schauspielerinnen – unter Leitung von Andreas Köckerbauer und Kai Wahle – gekonnt in Szene.

Die Requisiten und Kostüme - umgesetzt durch den Bühnenbau unter Leitung von Marion Heyne - versetzen das Stück gekonnt in eine Zeit von vor 350 Jahren. Das fiktive holländische Dorf Huisum, der Ort der Handlung, mag klein sein. Doch was im Ort und im Gerichtssaal geschieht, so zeigt es die Inszenierung, lässt sich auch auf die große weite Welt und die Aktualität übertragen.

Zwei Aufführungen

Das Theaterstück „Der zerbrochne Krug“ von Heinrich von Kleist wird am Freitag, den 18. September, und Samstag, den 19. September, um 18.30 Uhr in der Aula des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums aufgeführt. Einlass ist um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. (tr)