Eine Dauerbaustelle, bei der der Rad- und Fußweg auf dem Europaring seit Monaten unmittelbar nördlich der Dhünnbrücke unterbrochen ist, führt zu gefährlichen Situationen. Die Unterbrechung behindert insbesondere den Fußgängerverkehr. Der Fuß-und Radweg ist wegen einer Dauerbaustelle an einem Gasrohr abgesperrt.

Besonders Fußgängern sind 100 Meter Umleitung zu viel, die Abkürzung über die B8 ist verlockend

Es sei eine sichere, 100 Meter lange Umleitung ausgewiesen worden, schreibt eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Die meisten Radfahrer fahren diese Umleitung auch, aber nicht alle: Gelegentlich sieht man Radfahrer, die für wenige Meter auf die Autofahrspur des Europarings ausweichen, um hinter der Sperrung wieder auf den Radweg zu fahren. Fußgänger sieht man öfter auf der B8: Sie wägen offenbar Sicherheit gegen Umweg ab. Für viele ist es offenbar besonders verlockend, für wenige Meter kurz auf die Bundesstraße 8 auszuweichen, statt die Umleitung zu laufen. Das mag unvernünftig sein, aber Fakt ist: Viele gehen das Risiko ein, wie Beobachtungen zeigen.

Bis Oktober sollen die Arbeiten an dem Gasrohr dauern. Copyright: Ralf Krieger

Der Stadtverwaltung sind bisher keine Unfälle an der Baustelle bekannt. Zur Anfrage, ob bei der Breite der B8 auch die Möglichkeit bestanden hätte, für die Dauer der Baustelle mit Baken einen Fuß- und Radverkehr auf einer Fahrspur der B8 abzuteilen, schreibt die Sprecherin: Der Europaring sei eine stark befahrene Straße. Die Umleitung umfasse insgesamt eine Strecke von 100 Metern und sei somit zumutbar für die Fuß- und Radverkehre. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung dauert die Baustelle noch bis Ende Oktober.

Weiter südlich gibt es eine weitere Sperrung eines Radwegs: Die Baustelle auf der Bundesstraße 8 (Friedrich-Ebert-Straße) südlich der Einmündung Titanstraße ist von den beiden östlichen Fahrspuren auf die Fahrspuren am Chempark gewandert. Am Montagmorgen war auch der Radweg an der Werksmauer zwischen der Einmündung Willy-Brandt-Ring und Titanstraße gesperrt.