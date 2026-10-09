Ruhige horizontale Linien, leuchtende Farben, schwere Steine und der genaue Blick auf eine Blüte oder ein Tier: In der Galerie Flow Fine Art am Rhein in Hitdorf treffen ganz unterschiedliche künstlerische Ausdrucksformen aufeinander. Die Ausstellung „Reflexion des Lebens“ verbindet Malerei, Skulptur und Fotografie. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Arbeiten des amerikanischen Malers Mark Harrington, der bei München lebt. Er arbeitet vorwiegend mit Acryl und schafft abstrakte horizontale Strukturen.

Deutlich kraftvoller wirken die Arbeiten der ebenfalls aus den USA stammenden Künstlerin Fencha Brinkmann. Ihre Bilder zeichnen sich durch intensive, leuchtende Farben aus. Auch bei ihr steht die Abstraktion im Mittelpunkt. Jeder Betrachter könne in den Gemälden etwas anderes erkennen, erklärt Sandra Wenderhold. Für die Galeristin liegt genau darin eine wichtige Qualität der gezeigten Kunst. „Es geht darum, dass Kunst berührt“, sagt sie. Die Werke sollen keine eindeutige Aussage vermitteln, sondern beim Betrachter etwas auslösen.

Aus der Stille heraus

Wenderhold beschreibt die Haltung hinter der Ausstellung als „Kunst aus der Stille“. Damit meint sie einen Schaffensprozess, bei dem nicht alles von Beginn an festgelegt ist. Die Künstler treten mit ihrer Persönlichkeit und ihren Vorstellungen während des Arbeitens zurück und lassen sich darauf ein, was entsteht. Vielleicht gäbe es am Anfang eine Idee. Doch im weiteren Verlauf könne das Bild selbst zeigen, in welche Richtung es gehen soll.

Auch bei den Skulpturen spielt dieses Prinzip eine Rolle. Aus schweren Steinen entstehen klar reduzierte Formen, die gleichzeitig Leichtigkeit ausstrahlen. Das Material würde dabei nicht nur bearbeitet, sondern Teil des künstlerischen Prozesses.

Einblick in die Räumlichkeiten der Ausstellung. Copyright: Flow Fine Art

Von Hitdorf bis Sri Lanka

Eine besondere Premiere ist Wenderholds Beitrag zur Ausstellung. Zum ersten Mal zeigt die Galeristin eigene Fotografien. Zu sehen sind Blumen und Tiere, die sie über einen längeren Zeitraum aufgenommen hat. Die Fotos seien ursprünglich nicht mit dem Gedanken an eine Ausstellung entstanden. Vielmehr habe sie einzelne Motive aus dem Moment heraus festgehalten und sei später ermutigt worden, eine Auswahl zu zeigen. „Es geht darum, die Schönheit eines Augenblicks wahrzunehmen“, sagt sie. Einige der Aufnahmen entstanden direkt in Hitdorf. Andere Motive fotografierte sie in Spanien oder auf Sri Lanka.

Es geht darum die Schönheit eines Augenblicks wahrzunehmen. Sandra Wenderhold, Galeristin

Die aktuelle Zusammenstellung lebt von ihren Gegensätzen. Für Sandra Wenderhold harmonieren die unterschiedlichen Positionen miteinander. Die Ausstellung soll dabei nicht nur erfahrenen Kunstliebhabern offenstehen. „Man muss kein Kunstexperte sein“, sagt sie. Viel wichtiger sei es, sich auf die Werke einzulassen und wahrzunehmen, was sie persönlich auslösen.

Auch der Ausstellungsort trägt zur Atmosphäre bei. Die Galerie Flow Fine Art liegt direkt am Rhein in Hitdorf und befindet sich in einem historischen Gebäude aus dem Jahr 1666. Die Ausstellung „Reflexion des Lebens“ wird am 11. Oktober eröffnet. Vier der ausstellenden Künstler sind bei der Eröffnung dabei und freuen sich auf den persönlichen Austausch mit den Gästen. Für die passende musikalische Begleitung sorgen Klavier und Bambusflöte.

Reflexion des Lebens: Galerie Flow Fine Art, Hitdorf am Rhein, Eröffnung: 11. Oktober von 11 bis 15 Uhr, Ausstellung: Malerei, Skulptur und Fotografie, zu sehen bis Ende Februar/Anfang März