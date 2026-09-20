Die Feuerwehr Leverkusen wurde am Freitagnachmittag um 13.37 Uhr zu einem Einsatz nach Leverkusen-Hitdorf gerufen, um den Fachbereich Umwelt zu unterstützen.

Vor Ort standen rund 100 sogenannte IBC-Behälter mit unbekannten Flüssigkeiten. Mehrere dieser Behälter waren undicht. IBC-Behälter sind Kunststofftanks in Metallgitterboxen auf Euro-Paletten mit einem Kubikmeter Rauminhalt (1000 Liter). Sie werden in der Industrie, aber auch in Gärten oder in der Landwirtschaft verwendet.

Feuerwehr Düsseldorf rückt zur Unterstützung an

In Absprache mit dem Umweltamt wurde entschieden, die Behälter zu sichern, damit sie von einer Fachfirma entsorgt werden können. Für diese Aufgabe wurde die Feuerwehr Düsseldorf mit einem Teleskoplader zur Unterstützung nach Hitdorf angefordert. Wo und in welcher Firma die Tanks standen, teilte die Feuerwehr nicht mit. Auch nicht, ob möglicherweise eine Gesundheitsgefahr von den Tanks ausging.

Insgesamt waren 15 Trupps im Einsatz, um die Behälter umzulagern. Im Laufe des Einsatzes wurden weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Wiesdorf und Rheindorf alarmiert.

Insgesamt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit 54 Einsatzkräften und 22 Fahrzeugen vor Ort. Die Einsatzstelle wurde nach den Sicherungsmaßnahmen an den Fachbereich Umwelt übergeben. (rar)