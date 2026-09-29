„Vor rund 60 Jahren kamen Griechen als Zuwanderer nach Deutschland und haben maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und auch in unserer Stadt beigetragen“, blickt Oberbürgermeister Stefan Hebbel auf die lange Verbindung zurück. Rund 40 Menschen kamen im Neulandparkt zusammen, um gemeinsam die geschlossene Städtepartnerschaft zwischen Leverkusen und Delphi zu bestärken. Darunter waren auch Mitglieder der „Griechischen Gemeinde Leverkusen“, die im Mai dieses Jahres die antike Stadt Delphi besucht hatten.

In der Jahrtausende alten Stadt, deren Ausgrabungen seit 1987 zum Unesco-Weltkulturerbe gehören, hatte Hebbel zusammen mit dem griechischen Bürgermeister Panagiotis Tagalis im Mai die Städtepartnerschaft besiegelt. Menelaos Georgiou, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Leverkusen-Delphi, betonte, dass das Bündnis weit über den Partnerschaftsvertrag hinausgehe. Die gemeinsam mit Hebbel nach Griechenland gereiste Leverkusener Delegation habe eine wunderbare Gastfreundschaft erlebt, bei der Politik nicht im Vordergrund gestanden habe, so Georgiou.

Griechenland ist die Wiege der Demokratie und damit die wichtigste Grundlage für das moderne Europa Stefan Hebbel, Oberbürgermeister

Hebbel betonte, wie wichtig das Städtebündnis für ein europäisches Zusammenleben sei: „Griechenland ist die Wiege der Demokratie und damit die wichtigste Grundlage für das moderne Europa.“ Eine Städtepartnerschaft bestehe laut Georgiou nicht nur aus Formalien, sondern aus Engagement vieler Menschen verschiedener Generationen.

Auch in Leverkusen ist die griechische Gemeinde tief verwurzelt: In den 1960er Jahren kamen viele griechische Gastarbeiter nach Deutschland und trugen zum Wohlstand der Stadt bei. 1964 wurde die „Griechische Gemeinde Leverkusen gegründet.“ Seit den 60er-Jahren haben Griechen hier Familien gegründet und Leverkusen zu ihrer Heimat gemacht.

Partnerschaftsverein besteht seit vier Jahren

Seit vier Jahren gibt es mit dem „Partnerschaftsverein Leverkusen-Delphi“ einen wichtigen weiteren Impulsgeber. So wurde neben gemeinsamen Fußballspielen auch ein Austausch von Partnerstädten vor einigen Wochen vom „Opladener Geschichtsverein“ organisiert. Vier Griechen nahmen ebenso an den europäischen Workshops in Leverkusen teil. Weitere Ideen für eine gemeinsame Partnerschaft hat Georgiou viele: Im November besucht eine griechische Delegation Leverkusen. In Zukunft sollen über eine „Erasmus“-Förderung gemeinsame Schüleraustausche mit Delphi stattfinden.

Neben der griechischen Flagge wurde am Freitag im Neulandpark auch die deutsche Flagge gehisst: Viele Griechen identifizieren sich mit Deutschland, weil sie hier ihr Leben aufgebaut haben, so Georgiou. Deswegen sei es ihm sehr wichtig gewesen, die deutsche Fahne selbst zu hissen. Die neuen Fahnenmasten wurde durch die Sparkasse und die Bürgerstiftung Leverkusen finanziell unterstützt.

Griechischer Abend im Scala

Am 30. Oktober veranstaltet der Leverkusener „Partnerschaftsverein Leverkusen-Delphi“ gemeinsam mit dem Kölner „Verein der Griechen aus Pontos“ eine musikalische und kulturelle Bildungsreise in die historische Region Pontos am Schwarzen Meer. In einem Vortrag mit Bildern, Musikbeispielen und persönlichen Einblicken lernen die Teilnehmenden die Geschichte, Kultur und musikalischen Traditionen des Pontos kennen. Der kulturelle musikalische Abend findet im Scala-Opladen um 20 Uhr statt, Einlass ist eine Stunde vorher. Der Eintritt kostet 13€ im Vorverkauf und 17€ an der Abendkasse. Partnerschaftsverein Leverkusen Delphi e.V. & Der Verein der Griechen aus Pontos Köln e.V. – Scala-Club Leverkusen

Wer selbst gerne im Partnerschaftsverein mitwirken möchte, kann sich sowohl bei Facebook als auch Instagram über den Partnerschaftsverein informieren. Ebenso ist ein Kontakt per Mail an partnerschaftsverein@mail.de sowie telefonisch über die 0177/7868363 möglich. (tr)