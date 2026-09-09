Sieben Jahre ist es her, dass die GGS Bergisch-Neukirchen der damaligen NRW‑Schulministerin Yvonne Gebauer ihr Sportkonzept vorgestellt und selbstbewusst gesagt hat: „Wir wollen NRWs erste Sportgrundschule werden.“ Das ist nun gelungen – zwar nicht als einzige, aber als eine der ersten 14 Sportgrundschulen, die jetzt in der Düsseldorfer Staatskanzlei zertifiziert wurden. Gleich zwei Leverkusener Schulen waren dabei: Neben der GGS Bergisch-Neukirchen wurde auch die Wiesdorfer GGS Theodor-Fontane als NRW-Sportgrundschule zertifiziert.

Mit dem neuen Zertifikat zeichnet das Land Grundschulen aus, die Bewegung und Sport einen besonderen Stellenwert geben. Dazu gehören zusätzliche Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote, Maßnahmen zur Talentsichtung, die Teilnahme an Sportfesten und Schulsportwettbewerben sowie die Zusammenarbeit mit örtlichen Sportvereinen. Die Schulen sollen sportlich begabte Kinder früh erkennen und ihnen den Zugang zu passenden Vereinsangeboten erleichtern. Zugleich richtet sich das Angebot nicht nur an bereits sportliche Kinder. Auch Schülerinnen und Schüler, die bislang nicht zum Vereinssport gefunden haben, sollen für Bewegung begeistert werden.

18 Sportschulen, 14 neue Sportgrundschulen

Die beiden Leverkusener Grundschulen sind Teil eines landesweiten Netzwerks. Die NRW-Sportgrundschulen kooperieren mit den 18 NRW-Sportschulen und deren Partnervereinen. In Leverkusen ist das das Landrat-Lucas-Gymnasium in Opladen. Das Gymnasium ist als NRW-Sportschule auf die Vereinbarkeit von schulischer Bildung und Leistungssport ausgerichtet. Bei den Grundschulen geht es dagegen mehr darum, frühzeitig Bewegungserfahrungen zu sammeln.

Zertifikatübergabe an die Schulverantwortlichen in der Staatskanzlei mit Rüdiger Scholz (l.) und Staatssekretärin Andrea Milz (r.) Copyright: Rüdiger Scholz

„Damit werden auch frühzeitig sportliche Talente erkannt und in Zusammenarbeit mit Sportvereinen gefördert“, erklärte der Leverkusener CDU-Landtagsabgeordnete Rüdiger Scholz. Die Auszeichnung sei eine Würdigung der Arbeit der beiden Schulen, bei denen Sport und Bewegung „eine besondere Bedeutung haben“, sagte Scholz weiter. Leverkusen sei eine Sportstadt und stelle dies unter anderem mit der NRW-Sportschule und den NRW-Sportgrundschulen unter Beweis.

Im ersten Durchgang erhielten nach Angaben des Abgeordneten 14 Grundschulen in Nordrhein-Westfalen die Zertifizierung. Insgesamt sollen 90 Grundschulen an den Standorten der NRW-Sportschulen das Zertifikat erhalten. Für Leverkusen kündigt Scholz drei weitere Sportgrundschulen in den kommenden Jahren an.

Schwimmunterricht in allen Klassenstufen

Dass die Wahl in der ersten Runde auf die GGS Bergisch Neukirchen fiel, überrascht nicht: Die Schule bezeichnet sich seit Jahren als sportorientierte Schule. Im Gegensatz zu anderen Grundschulen gibt es eine zusätzliche Sportstunde – insgesamt vier Sportstunden pro Woche. Begünstigt durch das benachbarte Hallenbad bekommen Kinder in allen Jahrgangsstufen Schwimmunterricht, sodass kein Kind die Schule als Nichtschwimmer verlässt. Ein Großteil hat nach der vierten Klasse sogar das Schwimmabzeichen in Gold.

Dazu kommen Bewegungspausen, ein bewegungsfreundlicher Schulhof, Sportfeste, Sportabzeichen und die Kooperation mit dem Sportbund Leverkusen, dem TSV Bayer 04 und anderen lokalen Sportvereinen sowie dem Landrat-Lucas-Gymnasium.