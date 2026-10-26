Die Rheinfähre St. Michael fährt ab Dienstag, 27. Oktober, wieder. Wie die Stadt Leverkusen mitteilt, hätten sich die Wasserstände so weit erholt, dass die Fährverbindung zwischen Hitdorf und Langel wieder möglich sei. Zwei Monate war das Schiff wegen des niedrigen Rhein-Pegels nicht gefahren.

Diese Zeit habe man genutzt, um „notwendige Reparaturen vorzunehmen und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen“, heißt es aus dem Rathaus. Besonders an der Elektrik, der Klimaanlage, an der Motorsteuerung und der Hydraulik habe man gearbeitet. Am Montag hatten Fachleute noch interne Prüfungen vorgenommen. Damit könne der Fährbetrieb am Dienstag wieder anlaufen.

Immer noch eine Herausforderung sei das Treibgut im Rhein. Angeschwemmte Äste und andere Gegenstände sammeln sich immer wieder an der Fähre und müssen entfernt werden. „Besonders problematisch ist Treibgut, das sich unter dem Schiff sammelt“, heißt es von der Stadt. Dort sei es nämlich nur schwer zu erkennen und, wenn es dunkel ist, schwer zu verorten. „Das Freiräumen ist daher mit zusätzlichem Aufwand verbunden und erfordert besondere Vorsicht.“

Die Fähre fährt in dieser Woche am Dienstag 27. Oktober, 8 bis 14 Uhr, mittwochs, donnerstags und freitags von 6 bis 14 Uhr und ab Samstag, 31. Oktober, gilt wieder der reguläre Fahrplan. Der ist auf der Internetseite der Stadt einzusehen: https://www.leverkusen.de/stadt-entwickeln/mobilitaet/faehre