Für Freunde der Eisenbahn lohnt sich ein gelegentlicher Blick von der Europaallee hinüber zum Werksgleisanschluss von Bender Recycling, denn man erfährt auch etwas über die Konzernstrategien der Deutschen Bahn. In den vergangenen Tagen standen auf dem Gleis ICE-T-Züge zur Verschrottung. Eine Sprecherin der Bahn schreibt: Es handelt sich um einen Triebzug der Baureihe 415 (fünfteiliger ICE T). Sie sind etwas kürzer und besitzen Neigezugtechnik, legen sich in die Kurven, um auf kurvenreichen Strecken schneller fahren zu können.

Die Flottenstrategie von DB Fernverkehr habe das klare Ziel, die Flotte zu verjüngen und zu modernisieren, um den Betrieb zu stabilisieren. Dazu gehöre auch – neben dem Kauf von Neufahrzeugen und der Modernisierung von Bestandsfahrzeugen – ältere und störanfällige Fahrzeuge konsequent auszumustern. Das dürfte also hier der Fall sein.

Baureihe 415 zur Verschrottung nach Leverkusen

Verkaufsfähige Fahrzeuge, die keine Verwendung mehr bei der Deutschen Bahn finden, biete die DB diskriminierungsfrei dem Markt an, so die Auskunft. Mit anderen Worten: Die Bahn sagt, sie versuche ihre Züge erst zu verkaufen, bevor sie sie in einen Betrieb zur Verschrottung gibt, was die Bahnsprecherin „die fachgerechte Zerlegung und Verwertung der Züge durch Recyclingfirmen“ nennt. Oft ist das Bender in Opladen, die Deutsche Bahn arbeitet aber laut Auskunft mit mehreren Vertragspartnern zusammen. Auf einem Nebengleis stehen Lokomotiven der Baureihe 101, schnelle Reisezuglokomotiven.

Bender Recycling: Auf dem Gelände stehen auch schnelle Lokomotiven der Baureihe 101. Copyright: Ralf Krieger

Die zehn Züge der Baureihe 415 (ICE T) seien seit mehr als 25 Jahren auf Deutschlands Bahnstrecken unterwegs, so die Sprecherin. Bei diesen Zügen habe es sich um die kleinste ICE-Teilflotte gehandelt, die nur rund ein Prozent aller ICE-Sitzplätze gestellt habe. Da die Züge dieser Baureihe störanfällig und wartungsintensiv geworden seien, seien sie zum Jahresende 2025 aus dem Fahrgasteinsatz genommen worden, schreibt die Sprecherin. Wo sie seither herumgestanden haben, ist unklar, offenbar war es ein Abstellgleis, zu dem Graffitisprayer Zugang hatten.