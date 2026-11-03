Indonesien, das ist natürlich nicht nur das Instrument Gamelan. Es steht zwar im Mittelpunkt des Fests am Sonntag, 15. November, in der Musik- und Kunstschule Leverkusen. Aber mit einem breit gefächerten Programm sollen die Besucher Einblick in die spannende Kultur des weltweit größten Inselstaats und der größten islamischen Demokratie bekommen. Dabei helfen dürfte der Schirmherr: Es ist der Botschafter der Republik Indonesien, Abdul Kadir Jailani. Er wird sich um 15 Uhr im Rahmen des zentralen Festakts äußern, zusammen mit Oberbürgermeister Stefan Hebbel.

2006 wurde Auf Initiative des Musikpädagogen Martin Ehrhardt an der Musikschule das Ensemble „Gamelan Taman Indah“ gegründet. Es führt traditionelle javanische, aber auch zeitgenössische und experimentelle Gamelan-Musik auf. Eine Besonderheit sind transkulturelle Musikprojekte, in denen klassisch westliche Instrumente wie Violino und Cello sich in den Gamelan-Klang integrieren.

Die Leverkusener Gruppe hat mit Zahn und Musikern aus Indonesien, Europa und Amerika zusammengearbeitet. Mehrere Koproduktionen verbanden und verbinden Taman Indah noch heute mit Musikern des niederländischen Gamelan-Ensembles Widosari, heißt es in der Ankündigung des Indonesientags.

Taman Indah war mehrmals Gast auf dem renommierten Festival „Acht Brücken“, dem Fest für Alte Musik der Kölner Philharmonie, im Altenberger Dom, beim Altstadtherbst und in der Tonhalle Düsseldorf, beim Gamelan-Festival in Bremen, in der Berliner Philharmonie und beim Debussy-Festival der Alten Oper in Frankfurt. Auch in der Elbphilharmonie war das Leverkusener Ensemble schon zu Gast: für den ersten Instrumental-Workshop. Auch im Radio ist das Taman Indah immer wieder zu hören.

Das Programm

Um 13 Uhr beginnt der Indonesientag im Großen Saal der Musikschule, Friedrich-Ebert-Straße 41, in Wiesdorf. Nach der Begrüßung spielt die Gamelangruppe des Kölner Rautenstrauch-Joest-Museums Melodien aus Zentraljava. Dem schließt sich ein Vortrag zur Entwicklung der Gamelan-Szene rund um Köln an.

Um 14 Uhr werden im Rahmen einer Trachten-Schau traditionelle indonesische Kostüme gezeigt, eine Viertelstunde danach stellt Rudolph Smend javanische Batik vor – ein bedeutendes Kunsthandwerk in Indonesien. Ab 14.30 Uhr zeigt Priska Sawitri traditionellen Tanz aus Banyuwangi in Ostjava.

Parallel stellt um 14 Uhr Übersetzerin Sabine Müller die Bücher „Bellende Katzen“ von Eko Kurniawan und „Kaffee im Tempel“ von Lydia Kieven vor.

Um 15 Uhr leitet das Ensemble Taman Indah unter Mitwirkung von Musikern der Gruppe Widosari aus Amsterdam den zweistündigen Festakt ein, den neben Botschafter Abdul Kadir Jailani Leverkusens OB Stefan Hebbel bestreitet. Dazu gibt es Foto- und Filmbeiträge aus 20 Jahren Gamelan Taman Indah.

Am gesamten Indonesientag gibt es von 13 bis 18 Uhr auch kulinarische Genüsse aus dem Inselstaat. (tk)