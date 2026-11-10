Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 13-jährigen Lara K. aus Leverkusen. Sie wird seit Samstagabend vermisst. Zuletzt habe sie sich bei ihrer Tante in Schlebusch aufgehalten. Von dort sei sie aufgebrochen, um eine Freundin von einer Bushaltestelle abzuholen. Von dort ist sie seitdem nicht zurückgekehrt.

Wie die Polizei mitteilt, sei sie zwischenzeitlich bei einer Freundin in Wiesdorf gewesen. Dort war sie dann aber nicht mehr. Weil die bisherige Suche erfolglos gewesen sei, habe ihre Mutter zugestimmt, Fahndungsfotos zu veröffentlichen. Sie sind auf der Internetseite der Polizei zu finden.

Lara ist etwa 1,55 Meter groß und hat schulterlange, kupferrote Haare. Sie hat eine Gehbehinderung am rechten Fuß und trug zuletzt eine dunkelrot-schwarz karierte Hose. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise an 0221/2290 oder per E-Mail. (nip)