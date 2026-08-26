Die tödliche Messerattacke vom frühen Dienstag Abend in Schlebusch hielt die Polizei auch am Mittwoch in Atem. Tags zuvor war ein junger Mann im Wuppermann-Park an der Mülheimer Straße niedergestochen worden. Kurz nach der Tat erlag der 20-Jährige im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, war es gegen 17 Uhr zwischen den beiden Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nach der Messerattacke soll der mutmaßliche Täter in Richtung Dhünnberg geflüchtet sein.

Die Polizei war am Dienstag mit mehr als 20 Streifenwagen im Einsatz. In die Fahndung nach dem weiterhin flüchtigen Angreifer waren auch ein Diensthund und ein Hubschrauber eingebunden. Die Kripo Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Am Mittwochnachmittag war der Täter weiterhin flüchtig, erklärte die Polizei auf Nachfrage.

Einsatzkräfte bei der Spurensicherung in Leverkusen-Schlebusch, nachdem es zu einem Messerangriff mit Todesfolge gekommen ist. Copyright: Arton Krasniqi

Ein Begleiter des Opfers hatte am Dienstag die Polizei alarmiert. Demzufolge sei eine zunächst verbal geführte Konfrontation zu dem Angriff eskaliert. Ein Notarzt lieferte den Schwerverletzten unter Reanimationsbedingungen im Rettungswagen ins Klinikum ein. Dort starb der 20‑Jährige. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und dessen Hintergründen dauern an. (iri/tk)