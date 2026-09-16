Ein 88 Jahre alter Mann ist am Dienstagvormittag in Alkenrath von einem Güterzug erfasst worden und gestorben. Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann den Bahnübergang an der Einmündung Alkenrather Straße/Maria-Terwiel-Straße bei geschlossener Schranke und roter Ampel überqueren wollen. Dabei sei er von einem Zug, der in Richtung Opladen fuhr, erfasst worden. Der Zugführer (29) erlitt laut Polizei einen Schock. Rettungskräfte versorgten ihn.

Weil der Polizei zunächst nicht klar gewesen sei, ob es sich um einen Suizid handelte, hat man die Öffentlichkeit erst am Mittwoch informiert. Die Ermittlungen laufen. (nip)