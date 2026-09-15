Die Mosterei „Most & Trester “ besucht das Industriemuseum am Mittwoch, 16. September, von 12.30 Uhr bis 16 Uhr – zunächst war der Beginn der Aktion mit 10 Uhr angegeben worden.

Es besteht die Möglichkeit, sich die Gewinnung von Obstsaft anzusehen. Wer mag, kann auch ab einer Mindestmenge von 50 Kilogramm Äpfel, Birnen oder Quitten zu eigenem Saft verarbeiten lassen. Wer Obst unterhalb dieser Menge mitbringen möchte, kann das Obst auch zum Saft beisteuern. Ehrenamtliche Mitarbeitende des Museums haben auf der Streuobstwiese des Museums Obst gesammelt. Die Säfte sind im Museumsshop erhältlich. Um eine Anmeldung zur Aktion per E-Mail wird gebeten. (tr)

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