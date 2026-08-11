In Steinbüchel hat ein Nebengebäude hinter der Orchideen-Gärtnerei Thelen an der Heinrich-Lübke-Straße gebrannt. Verletzte gab es nicht, die Feuerwehr konnte die letzten Brandnester unter Kontrolle bringen. Der Einsatzleiter Patrick Schüritz sprach davon, dass eine bedeutende Rauchsäule über dem Gebäude gestanden habe. Die schwarzen Rauchwolken waren bis nach Köln sichtbar. Beim Eintreffen der Feuerwehr seien auch Explosionen zu hören gewesen. Der Einsatzleiter sagte, es könnten zerplatzende Spraydosen gewesen sein. Die Feuerwehrmänner ließen besondere Vorsicht walten, weil das Dach des Gebäudes mit Eternit gedeckt ist. In einem solchen Fall besteht die Gefahr von Asbestfasern in der Luft. Dem Gebäude näherten sie sich später nur noch mit FFP-2-Masken vorm Mund.

Hinter dem geschäft der Orchideen-Gärtnerei Thelen an der Heinrich-Lübke-Straße brannte es. Copyright: Ralf Krieger

Die Heinrich-Lübke-Straße war wegen des Brandes gesperrt, die Feuerwehr war mit einem großen aufgebot angerückt. Mehrere Buslinien wurden umgeleitet. Die Warnapp Nina hatte um 16.16 Uhr Alarm geschlagen und Bürgerinnen und Bürgern empfohlen, Fenster und Türen zu schließen und Klimaanlagen auszuschalten. Entwarnung kam um 17.20 Uhr.