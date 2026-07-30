Ein möglicherweise gewalttätiger Fußballanhänger von Fortuna Düsseldorf hat sich der Polizei gestellt. Drei Tage zuvor hatte die Polizei Köln nach richterlichem Beschluss ein Foto des mutmaßlichen Hooligans veröffentlicht und die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach ihm gebeten. Infolgedessen gingen nach Angaben der Polizei von Donnerstag gleich mehrere Hinweise auf die Identität des Mannes bei den Ermittlern ein. Noch während die Beamten diese Hinweise auswerteten, stellte sich der Tatverdächtige in Begleitung eines Anwalts der Polizei.

Die ihm vorgeworfenen Taten liegen inzwischen zwei Jahre und fast vier Monate zurück. Er soll beim DFB-Pokal-Halbfinalspiel gegen Bayer Leverkusen am 3. April 2024 in der Bay-Arena Polizisten an einem Stadiontor angegriffen und mit einem Gegenstand beworfen haben. Die Anzeige gegen ihn lautet deshalb auf versuchte gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch, Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstoßes gegen das Vermummungsverbot. (ps)