Nach dem Brand in einem Rewe-Markt in Leverkusen-Bürrig ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Bei dem vorläufig Festgenommenen handelt es sich um einen 38-jährigen Leverkusener. Die Feuerwehr war am frühen Montagmorgen mit 39 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen am Overfeldweg im Einsatz. Gegen 4 Uhr wurde die Leitstelle über den Brand informiert.

Beim Eintreffen der Kräfte stellten diese Rauch aus dem Rewe-Markt fest und forderten Verstärkung an. Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer mit C-Rohren und brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Anschließend folgten Nachlöscharbeiten. Während des Einsatzes wurde eine Person leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Brandes dauern an. (vl)