Die „Kulisse” kommt zurück. Die Gastronomie im Erholungshaus wird am Freitag, 2. Oktober, wiedereröffnet. Das kündigt die Bayer-Gastronomie an. Das neue Konzept ist das eines Bierhauses mit Spezialitäten sowie einem Speisenangebot. „Mit der Kulisse schaffen wir einen gastlichen Treffpunkt für alle Besucherinnen und Besucher des Erholungshauses – und für Menschen, die Kultur und Genuss in entspannter Atmosphäre miteinander verbinden möchten”, so Axel Bindels, der das Kasino Leverkusen leitet.

In Zukunft soll die „Kulisse” mittwochs bis samstags jeweils von 17 bis 23 Uhr geöffnet sein. (tk)