Seit dem 1. September verstärkt die Kinderärztin Dr. Juliane Kaiser das Team im Medilev am Klinikum um Dr. Armin Stach. Kaiser wurde am Sana-Klinikum in Remscheid zur Kinderärztin ausgebildet und arbeitete zuletzt in einer Kinderarztpraxis in Köln-Kalk. Stach, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, war zehn Jahre lang als Oberarzt im Klinikum tätig, bevor er ab 2016 in die Praxis im benachbarten Medilev wechselte.

Die beiden Mediziner bekommen ab Oktober weitere Verstärkung. Bettina Lebrecht, die ebenfalls Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin ist, wird hinzukommen. Sie verfügt über eine zusätzliche Qualifikation in der Kinderkardiologie.

Die Kinderarztpraxis im Ärztehaus Medilev ist Teil der medizinischen Versorgungszentren des Klinikums. Auch ein Kinderarztpraxis in Langenfeld gehört zu diesem Verbund. (ps)