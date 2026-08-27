Die Stadt erneuert die Straßenbeleuchtung an der Walter-Hempel-Straße in Wiesdorf. Wie aus einer Mitteilung an die Ratsmitglieder hervorgeht, besteht die 1961 errichtete Beleuchtungsanlage aus einem „per Erdverkabelung angeschlossenen Lichtpunkt, einem Kunststoffmast mit Pilsleuchte“. Weil diese Erdverkabelung nicht von einem Schutzrohr umgeben sei, sei sie inzwischen beschädigt. „Aktuell besteht eine irreparable Kabelstörung.“

Deshalb ist der viereinhalb Meter hohe Mast nicht mehr zu verwenden. Und mit 65 Jahren habe er seine Nutzungsdauer auch längst erreicht. Denn der Kunststoff sei spröde geworden und könne brechen. Er soll die etwa 110 Meter lange und zehn bis 19 Meter breite Straße und ihre Gehwege beleuchten – dafür reicht der Mast in diesem Zustand nicht mehr aus, sagt die Stadt.

Die Stadt schafft als Ersatz drei feuerverzinkte und fünf Meter hohe Masten mit energiesparenden LED-Leuchten an. „Für die Stromversorgung wird eine neue, erweiterte Kabeltrasse samt Schutzrohr verlegt.“ Die Kosten für alles liegen laut Stadt bei knapp 40.000 Euro. Das Land übernimmt davon 80 Prozent. (nip)