Oberbürgermeister Stefan Hebbel ist zu einem der vier stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU gewählt worden. Auf der Tagung der Vereinigung im hessischen Hanau erhielt Hebbel am Samstag, 7. November, 80 Prozent der abgegebenen Delegiertenstimmen. Zum Bundesvorsitzenden wurde der rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Josef Oster gewählt. Oster ist auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Die Kommunalpolitische Vereinigung der beiden Schwesterparteien versteht sich als Vertreterin der kommunalpolitischen Mandatsträger der Union in Deutschland. Nach Angaben von CDU-Kreisverbandschef Rüdiger Scholz sind das etwa 75.000 Frauen und Männer. Hebbel werde daran mitwirken, dass die Belange der Kommunen in CDU und CSU gut aufgehoben seien, so Scholz. (ps)