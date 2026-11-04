Eine Radfahrerin hat am frühen Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Wiesdorfer Innenstadt schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei berichtete auf Anfrage des „Leverkusener Anzeiger“, dass die 65-jährige Frau um kurz nach 13 Uhr mit ihrem Rad auf der Nobelstraße in Richtung Autobahn unterwegs war. Als sie sich in Höhe des Erholungshauses befand, öffnete eine Person, die ihr Auto der Marke VW am Straßenrand abgestellt hatte, die Fahrertür, ohne auf die herannahende Radfahrerin zu achten.

Die Seniorin prallte gegen die Fahrertür, stürzte auf die Straße und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Zwar war das Unfallopfer bei Bewusstsein und ansprechbar, da die Schwere der Verletzungen aber unklar war, beorderten die herbeigeeilten Rettungskräfte einen Hubschrauber für den Transport an den Unfallort. Der Hubschrauber landete kurz darauf im Park hinter dem Erholungshaus und brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Person, die die Fahrertür geöffnet hatte, blieb unverletzt. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei als gering ein. (ps)