Wie die Stadt Leverkusen mitteilt, fährt die St. Michael zwischen Hitdorf und Langel ab Samstag, 5. September, bis auf Weiteres nicht mehr. Grund ist der niedrige Wasserstand des Rheins. Am Freitagmittag lag der Kölner Pegel bei 94 Zentimetern. „Die Prognose ist für die nächsten Tage weiter fallend“, so die Stadt. Man könne erst ab einem Pegelstand von einem Meter prüfen, ob der Fährbetrieb überhaupt fortgeführt werden könne, heißt es von der Stadt weiter. (nip)